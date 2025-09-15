Veliki uspjeh sportista iz Mostara: Sarah Trebović osvojila dva Zlata na Balkanskom prvenstvu

Na jučer završenom Balkanskom prvenstvu u sambou, reprezentacija Bosne i Hercegovine ostvarila je veliki uspjeh, predvođena sjajnim sambistima iz Mostara. Članovi Sambo Klub Neretva iz Mostara osvojili su ukupno devet medalja, među kojima se ističu i dvije zlatne!

Sarah Trebović ostvarila je izvanredan rezultat, osvojivši dvostruko zlato i time postala balkanska prvakinja u kategorijama: Mlađe juniorke do 72 kilograma, te za juniorke – također do 72 kilograma.

Srebrne medalje i titule viceprvaka Balkana osvojili su: Srđan Ajvaz – seniori do 88 kilograma (sportski sambo), Josip Previšić – seniori do 98 kilograma (combat sambo), Dženis Benca – mlađi juniori do 71 kilograma i Karlo Marić – juniori do 64 kilograma.

Bronzane medalje u svojim kategorijama osvojili su: Josip Previšić – seniori do 98 kilograma (sportski sambo), Karlo Marić – mlađi juniori do 64 kilograma i Dženis Benca– juniori do 71 kilograma.

Ovaj uspjeh potvrđuje kontinuirani rast i kvalitetan rad Sambo kluba Neretva, koji svojim radom i rezultatima postaje jedan od najistaknutijih klubova u regiji, poručeno je iz ovog kluba.

