Putovanje od Sarajevo do Tuzle bit će puno brže: Gradi se prva dionica ceste između ova dva grada

Ceste Federacije BiH objavile su video koji prikazuje napredak radova na izgradnji ceste Šićki Brod – Đurđevik, jednog od najvažnijih infrastrukturnih projekata u Tuzlanskom kantonu.

Riječ je o saobraćajnici dugoj oko 17 kilometara, čija je izgradnja počela prošle godine, a trenutno se radi na dionici dužine 5,85 kilometara.

Ova cesta ima veliki značaj jer će, osim rasterećenja saobraćaja kroz Živinice, ubrzati putovanje između Sarajeva i Tuzle, jednog od najprometnijih pravaca u Federaciji BiH.

Posao izvode domaće komapnije

Projekt realizuje Ceste Federacije BiH, dok radove izvodi konzorcij domaćih kompanija predvođen firmama kao što su Euro-Asfalt i Jata Group.

Vrijednost ugovora za ovu dionicu iznosi 58,5 miliona KM sa PDV-om, a rok za izvođenje radova je 30 mjeseci. Projekat obuhvata izgradnju kompletne trase, objekata i čvorišta, sistema odvodnje, kao i postavljanje saobraćajne signalizacije i opreme.

Tuzlanski kanton već godinama se suočava s nedostatkom moderne cestovne infrastrukture, s obzirom na to da na njegovom području nije izgrađen nijedan kilometar autoceste ili brze ceste, uprkos snažnoj industriji i velikom broju stanovnika.

Pogled na veliko gradilište

Nova cesta projektovana je kao dvotračna sa brzinom od 80 kilometara na sat, dok će postojeća magistrala M18 ostati za lokalni saobraćaj.

Izgradnja ove ceste poznate i kao oaobilaznica oko Živinica, ima za cilj povećati sigurnost saobraćaja, smanjiti gužve i omogućiti brži protok ljudi i robe, što bi trebalo imati direktan pozitivan utjecaj na privredu i svakodnevni život građana, prenosi BiznisInfo.

Radovi na terenu napreduju, a novi video daje uvid u to kako trenutno izgleda jedno od najvećih gradilišta u ovom dijelu Bosne i Hercegovine

