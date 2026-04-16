Detalji masakra u Turskoj: Napadača zaustavio roditelj učenika

Isu Arasa Mersinlija, počinioca napada u školi u Kahramanmarašu u Turskoj, koji je usmrtio devet osoba, među kojima osam učenika, zaustavio je jedan od roditelja učenika, Nedžmetin Bekči, koji je intervenisao i neutralisao ga, prenijeli su danas turski mediji.

Bekči, koji radi u školi kao kuvar, ispričao je da dvoje njegove djece pohađa tu školu i da se suočio sa napadačem, prenio je „Hurijet“.

On je kazao da je zajedno sa još dvojicom nastavnika i radnikom u menzi uspio da zaustavi i savlada napadača.

Bekči je dodao da radi u Centru za rvački trening Kahramanmaraš i da je pomogao zaposlenima u školi da savladaju Mersinlija.

Kazao je i da se više ne usuđuje da pošalje svoje dvoje djece u istu školu.

Tursko tužilaštvo je, u okviru istrage o napadima na škole koji su se u roku od dva dana ove sedmice dogodili u Šanliurfi i Kahramanmarašu, izdalo naloge za hapšenje 83 osobe za koje je utvrđeno da su učestvovale u dijeljenju sadržaja i aktivnostima koje veličaju kriminal i kriminalce i negativno utiču na javni red, te su protiv njih pokrenuti pravni postupci.

Pored toga, blokiran je pristup za 940 naloga na društvenim mrežama, a zatvorene su 93 Telegram grupe,pišu Nezavisne

Četrnaestogodišnji dječak je u srijedu ubio najmanje devet osoba, uključujući osam učenika, u školi na jugoistoku Turske.

On je na svom WhatsApp profilu koristio sliku američkog masovnog ubice iz 2014. godine, Eliota Rodžera, koji je prije 12 godina ubio šest ljudi u napadu na univerzitetski kampus u Kaliforniji, prije nego što je sebi oduzeo život, saopštila je danas turska policija.

U saopštenju se navodi da je višestruka istraga u toku, kao i da se ispitivanje digitalnih materijala nastavlja, prenosi „Hurijet“.

