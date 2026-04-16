Izraelski specijalac u dramatičnom apelu: “U rat idemo sa opremom iz 70-ih, trebamo pomoć”

Društvenim mrežama proširio se video apel izraelskog rezerviste Mordehaja (Mordech) iz elitne jedinice 1875, koji upozorava na, kako navodi, ozbiljne probleme s vojnom opremom.On je u emotivnom obraćanju poručio da su pripadnici jedinice, uprkos hitnoj mobilizaciji i odlasku u zonu sukoba, dobili zaštitnu opremu koja je stara nekoliko desetljeća, uključujući i šljemove iz 1970-ih.Vojnik je istakao da su ostavili porodice u skloništima kako bi se priključili borbenim zadacima, ali da trenutno nemaju adekvatnu opremu za predstojeću misiju koja počinje za nekoliko dana,piše Avaz

– Moje ime je Mordechai iz Jedinice 1875. Ostavili smo svoje porodice u skloništima da bismo se borili protiv terorista koji prijete našem opstanku. Pogledajte ove šljemove – to je oprema iz 1970-ih koju smo dobili – poručio je vidno potreseni vojnik.

U apelu je zatražio hitnu pomoć u vidu modernije taktičke opreme i zaštitnih sredstava, naglašavajući da je cilj jedinice siguran povratak kući.

Video je izazvao pažnju javnosti i otvorio pitanja o logističkim izazovima u izraelskoj vojsci tokom masovne mobilizacije rezervista.

Facebook komentari