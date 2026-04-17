Aragachi otvorio moreuz, Trump se odmah oglasio: “HVALA”

5.2K  
Objavljeno prije 12 minuta

Iranski ministar vanjskih poslova Seyed Abbas Aragchi rekao je da je „prolaz za sve komercijalne brodove kroz Hormuški tjesnac proglašen potpuno otvorenim”.

Predsjednik SAD-a Donald Trump je, čini se, pozdravio potez Irana da otvori Hormuški tjesnac tokom preostalog trajanja primirja.

U objavi na svojoj platformi Truth Social, američki predsjednik je rekao:

“IRAN JE UPRAVO OBJAVIO DA JE TJESNAC IRANA POTPUNO OTVOREN I SPREMAN ZA PUNI PROMET. HVALA!”

Primirje između SAD-a i Irana trebalo bi završiti 22. aprila, dok je primirje u Libanonu najavljeno jučer i trajat će 10 dana.


