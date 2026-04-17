Iran objavio: Hormuški moreuz otvoren za komercijalni promet

Objavljeno prije 13 minuta

Iranski ministar vanjskih poslova Abas Aragči objavio je da je Hormuški moreuz otvoren za sav komercijalni promet.

Odluka je donesena u skladu s primirjem između Izraela i Libanona i vrijedit će do njegova isteka, poručio je.”U skladu s primirjem u Libanonu, prolaz za sva komercijalna plovila kroz Hormuški moreuz proglašen je potpuno otvorenim za preostali period primirja, na koordiniranoj ruti kako je već najavila Organizacija za luke i pomorstvo Islamske Republike Iran”, napisao je Aragči na društvenoj mreži X,pišu Vijesti


