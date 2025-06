Džudisti Mostara “pokorili” Livno

Sa velikim uspjehom predstavio se Judo klub Mostar na međunarodnom turniru u Livnu. Učestvovalo je ukupno 288 takmičara, predstavilo se 25 klubova, a Mostarci su bili među najuspješnijima. Boje Mostara branilo je 11 takmičara, koji su zbirno osvojili 12 medalja. Osvojeno je šest zlatnih – Sarah Trebović u kategoriji do 18 godina, Ahmed Isanović u istoj kategoriji, zatim Haris Trebović u kategoriji do 15 godina, Demir Idrizović do 13 godina, Nadin Kukuruzović do 11 godina, te Eldin Alibegović.

Davud Bulić je osvajač srebra, a isto je učinio i Nadin Kukuruzović u kategoriji do 13 godina, što je starosna kategorija u koju ne spada po svojim godinama (pobijedio je starije takmičare od sebe). Isti podvig napravio je i Haris Trebović koji je osvojio srebro u starijoj kategoriji do 18 godina. Tri bronzane medalje osvojili su Adem Isanović, Isa Tucaković i Almir Alibegović.

