Stiv Ker traži promjenu u NBA ligi: “Kompletan sistem gubi smisao”

Ove sezone mnogo se priča o brojnim ozljedama najvećih zvijezda NBA lige. Od prošle sezone teške ozljede imaju Jayson Tatum (Boston), Tyrese Haliburton (Indiana) i Kyrie Irving (Dallas). Trenutačno su na listi ozlijeđenih Giannis Antetokounmpo (Milwaukee) i Victor Wembanyama (San Antonio).

Ranije su lakše ili nešto teže ozljede ove sezone imali Jalen Brunson iz New Yorka, Trae Young iz Atlante i Paolo Banchero iz Orlanda. Riječ je o glavnim igračima svojih momčadi. Sve to brine Stevea Kerra, trenera Golden State Warriorsa, koji smatra da postoji rješenje problema.

Kerr ima pet naslova kao igrač i četiri kao trener

“Uvijek ću se zalagati za manji broj utakmica. Igračima bi puno značilo spuštanje s 82 na 72 susreta tokom osnovnog dijela sezone. Nije samo zgusnuti raspored krivac za brojne i česte ozljede. U košarci se nikada više nije trčalo. Svi igraju tranzicijsku košarku. Spojimo li to s igranjem svake druge večeri, dolazimo do toga da su liste ozlijeđenih prepune”, rekao je Kerr.

“Ponekad smo i više od sedam dana na gostujućim turnejama. U tim trenucima nemate uopće vremena za trening. Sve se odvija u ritmu utakmica za utakmicom. Kompletan takav sistem gubi smisao”, dodao je 60-godišnji stručnjak koji je igrajući za Chicago i San Antonio pet puta bio NBA prvak, dok je kao trener Golden State vodio do četiri NBA naslova.

