Debitirao najviši univerzitetski košarkaš u historiji: Nije ni dodirnuo loptu

U historijskoj večeri za sveučilišnu košarku, 236 centimetara visoki centar Olivier Rioux debitirao je za Florida Gatorse i postao najviši igrač koji je ikada zaigrao na toj razini. Njegov ulazak u igru dogodio se u završnici uvjerljive pobjede nad North Floridom rezultatom 104:64, nakon što je cijela dvorana skandirala njegovo ime, piše ESPN.

Historijski trenutak na zahtjev publike

Trener Floride Todd Golden ispunio je želju navijača dvije minute i devet sekundi prije kraja utakmice. Nakon što su se dvoranom O’Connell Center prolomili povici “Želimo Ollieja”, na parket je kročio 19-godišnji Kanađanin i time ispisao povijest. Iako u kratkom vremenu nije uspio dotaknuti loptu, jer je privukao svu pažnju obrane, osjećaj je bio neprocjenjiv.

“Osjećaj je bio sjajan. Podrška svih bila je nevjerojatna, s klupe i od strane navijača. Mislim da su svi bili uz mene. Jako sam zahvalan”, izjavio je Rioux, koji je za pet centimetara viši od nekadašnjih NBA divova Gheorghea Muresana i Manutea Bola te čak 7.5 centimetara viši od poznatih centara kao što su Yao Ming, Tacko Fall i Shawn Bradley.

Svoje mjesto u Guinnessovoj knjizi rekorda osigurao je još 2024. kao najviši tinejdžer na svijetu kada je potpisao za Floridu.

Planirani razvoj i podrška momčadi

Trener Golden objasnio je kako je Rioux prošlu sezonu odlučio pauzirati kako bi radio na razvoju svoje igre. Plan je da mladi centar dobiva priliku u završnicama utakmica s velikom razlikom, što je strategija koja se pokazala uspješnom već u prvom nastupu.

Reakcija dvorane bila je euforična. Kada je Golden pozvao Riouxa s klupe, uslijedile su najglasnije ovacije večeri. Suigrači i treneri burno su proslavili njegov ulazak, a publika je vrištala svaki put kad bi se lopta približila divu iz Kanade.

Bio i u Hrvatskoj

Riouxa je prilike vidjeti imala i publika u Hrvatskoj kad je prije dvije godine nastupao na turniru košarkaških U-20 reprezentacija u čast Draženu Petroviću u Šibeniku.

Već odavno je zvijezda društvenih mreža. U vrtiću je bio visok 157 cm, a već s 12 godina imao je 213 cm i njegove su snimke oduševile i NBA zvijezde poput Stephena Curryja. S 13 je izrastao do 218 cm i potpisao za Real Madrid, a s 15 ušao u Guinnessovu knjigu rekorda kao najviši tinejdžer na svijetu s 226 cm. Njegov otac Jean-Francois visok je 203, a majka Anne 188 centimetara.

Facebook komentari