LUDNICA U ZENICI, BIH IDE NA MUNDIJAL!

Počelo je silovito. Izabranici Sergeja Barbareza od prve su minute napali Italiju i izgledali su puno bolje na terenu.

Utakmicu smo otvorili sjajnim šansama Demirovića i Memića, ali Donnarumma je bio na mjestu.

I onda ni iz čega Italija je povela… Katastrofalna greška Vasilja koji Azzurrima dodaje loptu, ona dolazi do Keana, a napadač Fiorentine hladno zabija za 0:1.

Šok nije uzdrmao bh. tim koji se nije predao već je nastavio sa silovitim napadima.

Šanse pred golom Donnarumme redale su se kao na traci, ali golman Manchester Cityja bio je nepogrešiv.

Do kraja prvog dijela opasno smo zaprijetili još preko Katića i Bajraktarevića, ali ostalo je 0:1.

I onda sjajna stvar u 41. minuti. Direktan crveni karton za Bastonija koji ruši Memića kao zadnjeg igrača!

Otišlo se na odmor, a ova je situacija našem timu dala veliki vjetar u leđa.

Početkom drugog dijela Barbarez je bacio sve karte u napad uvođenjem Tabakovića i to mu se nešto kasnije i isplatilo.

Svima nam je srce stalo u 60. minuti kada je Kean pobjegao našoj odbrani i promašio zicer za svoj tim!,pišu Vijesti

Uslijedila je kazna. Igrala se 80. minuta, Dedić je centrirao, a Tabaković nakon gužve zabija za 1:1 i erupciju oduševljenja u Zenici i širom zemlje!

Do regularnog toka propustili smo još neke sjajne šanse, ali nije bilo sreće.

Produžeci donose novu dramu. Pred kraj prvog Tonali iz slobodnjaka šutira u živi zid, a za nas odličnu priliku ne koristi Demirović.

Udarac Tahirovića krajem drugog produžetka ide milimetar pored gola Donnarumme. Velika je šteta to bila.

I onda penal drama…

