Nurkić izjavom pred Poljsku ‘zapalio’ navijače: Još niste vidjeli najbolju BiH, suludo je govoriti ko je…

Bosanskohercegovački reprezentativac Jusuf Nurkić govorio je za medije pred meč osmine finala Eurobasketa protiv Poljske.

Nurkić ističe da su svi igrači jednako zaslužni za mjesto gdje se trenutno nalazimo:

– To je već od svih problema koje smo imali, znali smo da možemo samo računati na jedne i na druge. Oni koji su tu, koji… Je li, smo odvojili toliko i toliko vremena da budu tu, da smo jedni drugima najpreči bez obzira kako stanje na terenu bilo i kako ljudi mišljenje imali o nama. Ključ je svaki igrač u našoj reprezentaciji. Svaki je dao doprinos zašto smo ovdje. Od Atića do Arslanagića, do Penave, svi su stvarno dali svoj maksimum i ono koliko im je selektor dao minuta, ispoštovali su, odradili svoj posao da bi bili u drugom krugu, a sada mislim da je suludo govoriti ko je najbolji igrač i zašto. Mi smo svi jedni, za druge ovdje igramo i odlučit će onaj koji bude najviše raspoložen, a mi znamo šta možemo napraviti.- navodi Nurkić prenosi N1

U Rigi je nešto hladnije, ali Zmajevi su “pokupili” dovoljno sunca:

Pa mi smo se nasunčali, tako da nama je okej, ne znam kako njima ovdje cijelo vrijeme, na Kipru je bilo lijepo, ali smo sad u Rigi. ”

Nurkiću ne smeta termin utakmice, samo žali što neki navijači neće biti u prilici stići u Rigu:

– Mislim da je to glupost. To se pravi neka drama oko toga kad igraš. Treba da igraš uvijek. Što se mene tiče, možda igrati u pet ujutro. Nemamo problem s tim. Žao mi je možda zbog navijača koji putuju i to da ne mogu stići, možda je to problem, ali nama je super, možemo igrati u 12. Kad god nam daju, mi ćemo igrati, nema problema – kaže.

Tvrdi da najbolja Bosna i Hercegovina još uvijek nije viđena, ali i zna kako će igrati Poljska:

– Mislim da kad se diže forma iz utakmice u utakmicu, da još niste vidjeli najbolju Bosnu i Hercegovinu. Ne vidim zašto ne možemo igrati dobro, onako i još bolje. Naša utakmica protiv Gruzije nije bila idealna. Bila je puna grešaka, bila je puno svega, ali smo fizički odgovorili protivniku na njihov stil igre. Poljska je specifična ekipa sa super trenerom, koji stvarno na neki način pokušava zatvoriti rekete za bilo koga. Ko god je dobio loptu na postu igraju maltene zonu, ono pet igrača unutra. Oni su odlučili nešto drugo rizikovati, a mi smo vidjeli na šta možemo napadati, pa vidjet ćemo – završava Nurkić.

Facebook komentari