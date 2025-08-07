Imran Subašić potpisao dugoročni ugovor s Dubaijem

Talentovani bosanskohercegovački košarkaš Imran Subašić, koji se smatra jednim od najboljih evropskih igrača u svojoj generaciji, potpisao je dugoročni ugovor s klubom Dubai.

On će biti dio programa za mlade pod nazivom Youth Elite, a pridružiće se i pripremama prvog tima koje uskoro počinju, saopćeno je na zvaničnoj stranici kluba.

Subašić je kapiten bosanskohercegovačke reprezentacije do 16 godina i dolazi iz sarajevskog kluba Realway.

Program za mlade talente u Dubaiju osmišljen je kako bi se razvijali mladi igrači s ciljem da jednog dana zaigraju u prvom timu. U okviru programa postoje ekipe do 16 i do 18 godina, koje će trenirati vrhunski treneri kako bi iskoristile svoj puni potencijal.

Tim do 18 godina takmičit će se u juniorskoj ABA ligi, kao i na Adidas Next Generation turniru koji organizuje Evroliga.

Cijeli program pratiće i podupirati stručni štab prvog tima, koji će pomno pratiti razvoj svih uključenih igrača.

Podsjećamo, od ove sezone u Dubaiju nastupaju i trojica drugih bh. košarkaša: Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić.

