Imran Subašić potpisao dugoročni ugovor s Dubaijem

Talentovani bosanskohercegovački košarkaš Imran Subašić, koji se smatra jednim od najboljih evropskih igrača u svojoj generaciji, potpisao je dugoročni ugovor s klubom Dubai.
On će biti dio programa za mlade pod nazivom Youth Elite, a pridružiće se i pripremama prvog tima koje uskoro počinju, saopćeno je na zvaničnoj stranici kluba.
Subašić je kapiten bosanskohercegovačke reprezentacije do 16 godina i dolazi iz sarajevskog kluba Realway.
Program za mlade talente u Dubaiju osmišljen je kako bi se razvijali mladi igrači s ciljem da jednog dana zaigraju u prvom timu. U okviru programa postoje ekipe do 16 i do 18 godina, koje će trenirati vrhunski treneri kako bi iskoristile svoj puni potencijal.
Tim do 18 godina takmičit će se u juniorskoj ABA ligi, kao i na Adidas Next Generation turniru koji organizuje Evroliga.
Cijeli program pratiće i podupirati stručni štab prvog tima, koji će pomno pratiti razvoj svih uključenih igrača.
Podsjećamo, od ove sezone u Dubaiju nastupaju i trojica drugih bh. košarkaša: Džanan Musa, Kenan Kamenjaš i Kosta Kondić.