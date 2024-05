Sve nas ista ljubav spaja, održana Veležova Crvena noć

Pozivu su se između ostalih odazvali igrači brojnih Veležovih generacija, među kojim Enver Marić, Ivan Ćurković, Blaž Slišković, Vukašin Petranović, Anel Karabeg, Veselin Đurasović, Velibor Pudar, te igrači prvih poslijeratnih generacija. Posebno je spektakularan doček bio za današnje igrače i stručni štab, koji su na samom početku Crvene noći defilovali salom uz ovacije prisutnih. Potom su se prisutnima obratili Enver Marić i Ivan Ćurković.

– Smatram da moramo postaviti malo više ciljeve. Naredne godine ćemo, nadam se, boriti za prvo mjesto. Moja generacija je puno puta bila druga, ali to ništa ne znači. Prvo mjesto se računa. Želim vam da to uradite. Želim vam sreću u daljem radu i uspjeh, rekao je Marić.

Ivan Ćurković je na Crvenu noć doputovao iz Beograda. Na Veležove pozive uvijek se rado odaziva.

– Svaki znak pažnje i prijateljstva koji dolazi iz mog grada i moje prve sportske ljubavi Veleža, za mene je poseban. Te uspomene se nikad ne mogu potisnuti. To su sretne godine moje mladosti. Temelji koje sam gradio ovdje bili su čvrsti, stameni i pozitivni. Pratili su me u odrastanju i izveli na pravi put. Ponosan sam što je Mostar moja ljubav i ne prođe nijedna godina da se bar jednom vratim gradu za koji me vežu najljepša osjećanja. Veležu želim puno uspjeha, naveo je.

Predsjednik FK Velež Senad Kevelj u svom obraćanju govorio je o Veležu kao pokretu, koji je nekoliko puta pokušan biti ugašen. Dotakao se i infrastrukturnih projekata, kao i rezultata koje su Rođeni ostvarili ove sezone.

– Velež je oduvijek igrao najljepši fudbal. I Velež nisu samo bodovi. To nije samo igra, već stil i način življenja. Velež su njegovi ljudi. Tome svjedoče pune tribine na našim utakmicama. Nastavit ćemo biti najsjajniji Rođeni. Danas sam razgovarao s prijateljima sa Arena Sporta, koji su mi rekli da je Velež u njihovom programu drugi najgledaniji u bivšoj Jugoslaviji. I dalje se moramo ozbiljno odnositi prema Veležu. Gradimo dobar i jak Velež. Prošli smo različite periode, ali nikad nismo prestali biti klub koji je voljen, poručio je između ostalog Kevelj.

Džemal Hadžiabdić je u izjavi za Velež TV pohvalio tradiciju organizovanja Crvene noći na kojoj se, kako je naveo, okupljaju ljudi koji vole klub i kojima je stalo do Veleža.

– Moj Velež i Swansea su jedini klubovi za koje sam istinski vezan. Uvijek je lijepo okupiti se u ovakvom ambijentu kakav je večeras. Zaista sam sretan kada su oko mene prijatelji iz igračkih dana. Mi se često družimo i uvijek evociramo uspomene na neka davna vremena, kazao je Hadžiabdić.

Crvenoj noći su prisustvovali i predstavnici na svim nivoima vlasti u Bosni i Hercegovini, kao i predstavnici Nogometnog saveza BiH Irfan Durić i Žarko Laketa. Čelni ljudi su uručili zahvalnice.

Najavljen su i Veležov godišnjak koji priprema Dario Mehmedović, kao i film o teškim poslijeratnim godinama Veleža, Nermina Bisea. U muzičkom dijelu programa su nastupili Lejla Piljević, Alem Kadić, Amna Keskin i Meho Velagić.

Facebook komentari