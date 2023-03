Najbolji fudbaler Slovačke komentarisao BiH: Borbeni su, idu do kraja

Reprezentacija Slovačke će, nakon lošeg rezultata sa Luksemburgom (0:0), imati priliku da obraduje svoje navijače u utakmici kvalifikacija za Evropsko prvenstvo protiv BiH, ali sjajni veznjak domaćih Stanislav Lobotka zna da su Zmajevi težak i jako opasan protivnik.

Ne smije nas slomiti pritisak

Slovaci su bez pobjede u posljednjih šest utakmica, a večerašnja je okarakterisana kao „utakmica istine“, koja će možda biti i posljednja prilika za selektora Franćeska Kalconu (Francesco Calzona).

Prema Lobotkinim riječima, Slovaci ne dozvoljavaju da ih pritisak slomi, uprkos lošim rezultatima.

– Moramo biti sigurniji na lopti i da ne griješimo sa lakim dodavanjima. Jer na tome potrošimo mnogo snage da je vratimo. Ne dozvoljavamo da nas pritisak polomi, ali znamo da nismo pobijedili dugo vremena. Osjećamo pritisak spolja, ali to je normalno, navikli smo iz klubova. Znamo da navijači očekuju da pobijedimo – priznao je fudbaler Napolija i ključni igrač domaćih.

Fizički stil i dva glavna igrača

Prema njegovim riječima, igrači Bosne i Hercegovine se ističu fizičkim stilom igre.

– Gledali smo ih na snimku. U četvrtak su pobijedili teškog protivnika sa 3:0. Nisu radili nikakvu konstrukciju, igrali su uglavnom dubinske lopte prema napadačima. Borbeni su, idu u borbu do kraja. Imaju to u prirodi. Fizički, bit će veoma neugodan protivnik – rekao je Lobotka, a uz to je istakao dva naša igrača na koje će obratiti pažnju.

– Džeko je jako snažan napadač, neugodan u duelu. Ako bude igrao, sigurno ga neće biti lako čuvati. Krunić je, s druge strane, agilan i dobro se kreće između linija. Osjeća loptu i ne plaši se da igra. Ali morat ćemo da pazimo i otsale, ne samo na njih – dodao je Lobotka.

Bosna i Hercegovina večeras od 20:45 sati igra sa Slovačkom u sklopu drugog kola kvalifikacija za Evropsko prvenstvo 2024. godine u Njemačkoj. Pobjeda u ovoj utakmici bi ih postavila u odličnu poziciju od starta i sigurno olakšala nastavak ovog ciklusa kvalifikacija.

