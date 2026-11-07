Rođeni traže nastavak pobjedničkog niza, Čelik želi iznenaditi u Mostaru

Trinaesto kolo WWin lige Bosne i Hercegovine donosi zanimljiv duel starih rivala. Velež će u subotu na stadionu Rođeni ugostiti zenički Čelik, a susret počinje u 16 sati. Mostarci u ovaj meč ulaze s imperativom osvajanja bodova i željom da pred domaćim navijačima potvrde dobru igru iz prethodnog kola.Velež je u prošlom prvenstvenom nastupu ostvario važnu pobjedu na gostovanju kod Sloge u Doboju rezultatom 1:0. Taj trijumf donio je dodatno samopouzdanje ekipi iz Mostara, koja trenutno zauzima osmo mjesto na tabeli sa 11 bodova iz 11 utakmica. Rođeni imaju i utakmicu manje u odnosu na većinu konkurenata, pa bi eventualnom pobjedom napravili značajan korak prema sredini prvenstvene tabele.

S druge strane, Čelik u Mostar dolazi nakon poraza od Borca rezultatom 2:4. Zeničani su trenutno deveti sa deset osvojenih bodova iz 12 utakmica, a jasno je da ih očekuje težak zadatak protiv ekipe koja želi iskoristiti prednost domaćeg terena. Čelik je ove sezone pokazao da može biti neugodan protivnik, ali mu nedostaje kontinuitet rezultata, posebno kada je riječ o osvajanju tri boda.

Ono što ovom susretu daje dodatnu zanimljivost jeste činjenica da se radi o klubovima s velikom tradicijom i navijačkom bazom. Duel Veleža i Čelika uvijek nosi posebnu težinu, a publika na stadionu Rođeni očekuje borbenu utakmicu u kojoj će obje ekipe imati šta tražiti.

Za Velež bi pobjeda značila potvrdu izlaska iz rezultatske krize i priliku da se dodatno približi ekipama iz gornjeg dijela tabele. Čelik, međutim, u Mostar ne dolazi s namjerom da se unaprijed preda. Zeničani će pokušati iskoristiti svaku priliku i eventualnim pozitivnim rezultatom napraviti važan pomak na prvenstvenoj tabeli.

Pravdu na ovom susretu dijelit će Amin Efendić iz Sarajeva, uz pomoćnike Josipa Čolića iz Kupresa i Dženana Milića iz Sarajeva. Četvrti sudija je Nihad Ljajić, dok će u VAR sobi biti Haris Halkić i Amir Kadić.Utakmica Velež – Čelik igra se u subotu od 16 sati na stadionu Rođeni u Mostaru, uz direktan televizijski prijenos na MY TV-u,piše Avaz

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