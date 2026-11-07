Evo kada nam stiže prava zima?

Nakon hladnog i prohladnog vikenda, Bosnu i Hercegovinu očekuje promjena vremena, najprije uz kišu i snijeg na planinama, a potom i izraženo, ali kratkotrajno otopljenje. Prema prognozi meteorologa amatera Marka Čubrila, temperature bi sredinom naredne sedmice mogle dostići čak 24 stepena Celzijusa.Vikend pred nama proteći će uglavnom suho i prohladno, uz slab vjetar. Noći i jutra donijet će slab mraz, a minimalne temperature kretat će se od minus četiri do dva stepena.

Magla bi se u pojedinim kotlinama i nizinskim područjima, posebno u nedjelju, mogla zadržati veći dio dana. Dnevne temperature bit će od pet do 11 stepeni, dok će u područjima pod dugotrajnom maglom ostati oko dva stepena.

Nagli zaokret

U noći na ponedjeljak očekuje se postepeno naoblačenje, uz mjestimičnu slabu kišu. Konkretnije padavine prognoziraju se u ponedjeljak poslijepodne i tokom utorka, dok bi na planinama iznad 1.100 metara nadmorske visine moglo biti snijega.

Nakon toga slijedi značajan temperaturni preokret.

Čubrilo najavljuje da će od srijede do subote prevladavati toplije vrijeme pod utjecajem južnog strujanja, koje će prethoditi novom hladnom frontu. Do petka će uglavnom biti suho, a potom se očekuje jačanje južnog vjetra i nove padavine, posebno duž Jadrana i u zaleđu Dinarida.Novembarsko iznenađenje

Posebno iznenađenje očekuje se u petak, kada bi dnevne temperature mogle doseći od 15 do čak 24 stepena Celzijusa, što je neuobičajeno toplo za novembar,piše Avaz

Međutim, toplije vrijeme neće dugo potrajati.

Već narednog vikenda očekuje se prolazak hladnog fronta, koji će donijeti novo naoblačenje, kišu, pojačan sjeverozapadni vjetar i osjetan pad temperature.

U nedjelju bi se maksimalne temperature mogle kretati svega od šest do 10 stepeni, dok bi se granica snježnih padavina spustila na oko 800 metara nadmorske visine.

Oko 16. novembra prognozira se privremeno smirivanje vremena i jačanje anticiklona, što bi donijelo hladne noći i svježije dane.

Facebook komentari