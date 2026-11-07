Masakr u Krakovu: Šest mrtvih, 12 osoba na ivici života, napadač imao arsenal oružja

Šest osoba je ubijeno, a još 12 nalazi se u kritičnom stanju nakon stravične pucnjave na glavnom trgu u poljskom gradu Krakovu. Napadač je automobilom ušao među okupljene građane i otvorio vatru iz puške, a policija je nakon njegovog hapšenja u vozilu pronašla dodatnu količinu oružja i municije.Razmjere tragedije potvrdio je guverner Malopoljskog vojvodstva Jan Klečar, koji je upozorio da se u bolnicama vodi dramatična borba za živote povrijeđenih.

Prema njegovim riječima, čak 12 osoba ima crveni trijažni status, što znači da su njihovi životi neposredno ugroženi.

U bolnicama se vodi borba za živote povrijeđenih. Važno je istaći da 12 osoba, prema trijažnoj procjeni, ima crveni status, što znači da su njihovi životi ugroženi. Nažalost, moram da kažem da nije riječ o pet, već o šest smrtno stradalih. To je sada zvanična informacija – rekao je Klečar za televiziju Polsat News.Automobilom se dovezao na trg

Prema navodima lokalnih medija, napadač je oko 15 sati automobilom marke Subaruušao na glavni trg iz ulice Slavkovske, nakon čega je počeo pucati na okupljene građane.

Muškarac je, prema izvještajima medija, bio obučen u vojnu odjeću i koristio je dugu vatrenu pušku vojnog tipa. Uslijedila je panika, a ljudi su pokušavali pronaći zaklon i udaljiti se s mjesta napada.

Posebnu zabrinutost izazvalo je otkriće policije da se u automobilu osumnjičenog nalazila veća količina dodatnog oružja i municije. Time je otvoreno i pitanje koliko je naoružanja muškarac imao kod sebe u trenutku napada.Pucao i na policiju

Nakon pucnjave na glavnom trgu, osumnjičeni je pucao i na policijske službenike koji su krenuli u potjeru za njim,piše Avaz

U razmjeni vatre s policijom je ranjen, a potom je uhapšen. Među povrijeđenima su i dva policajca.

Poljska policija saopćila je da je osumnjičeni poljski državljanin i da se ne traga za drugim mogućim počiniocima.

Istraga o motivima i svim okolnostima napada je u toku. Dok policija utvrđuje šta je prethodilo krvavom pohodu, ljekari nastavljaju borbu za živote 12 teško povrijeđenih osoba.

Facebook komentari