Kiša će zahvatiti dijelove BiH, a na jugu temperature do 18 stepeni

Temperature zraka u 07 sati (°C): Bijeljina -2 stepena; Tuzla, Srebrenica -1; Doboj 0; Sarajevo 1; Banja Luka 2; Bihać, Prijedor 3; Bileća 4; Livno 5 i Mostar 10 stepeni.

Danas će u Bosni i Hercegovini preovladavati umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Prije podne lokalno slaba kiša je u Hercegovini, a poslije podne i tokom noći ponegdje i u Bosni. Vjetar slab južni i jugoistočni. Dnevna temperatura zraka od 6 do 12, na jugu od 14 do 18 stepeni,piše Vijesti

U Sarajevu umjereno do pretežno oblačno vrijeme. Dnevna temperatura zraka oko 9 stepeni, saopćeno je iz FHMZ-a.

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