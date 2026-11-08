Porastao broj žrtava: Devet mrtvih u krvavom pohodu u Poljskoj

Poljski premijer Donald Tusk izjavio je da je riječ o najvjerovatnije članovima njegove porodice. Prema neslužbenim informacijama, žrtve su roditelji i sestra napadača.

Osumnjičeni, 25-godišnji poljski državljanin Michal O., automobilom je ušao na glavni trg i počeo pucati na prolaznike. U napadu je povrijeđeno 15 osoba, među kojima su i dvojica policajaca. Jedan policajac nalazi se u teškom stanju. Napadač je također ranjen,pišu Vijesti

Policija ga je ranila i uhapsila. Nosio je maskirnu odoru i pancirku, a koristio je pušku AR-15. U njegovom automobilu pronađeni su dodatno oružje i municija.

Poljski ministar unutrašnjih poslova Marcin Kierwiński izjavio je da postoje naznake kako je napadač bio fasciniran krajnje desničarskim ideologijama. Tusk je napad nazvao terorističkim činom, dok se motiv još istražuje.

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