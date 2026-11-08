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Detalji teške nesreće u Hrvatskoj: Dvoje mrtvih, šest teško povrijeđenih

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Objavljeno prije 37 minuta

Dvije osobe su poginule, šest je teško, a 27 lakše povrijeđeno u prevrtanju autobusa srbijanskih registarskih oznaka na autoputu A3 kod Ivanić-Grada u Hrvatskoj, potvrdilo je Ministarstvo zdravstva.

Nesreća se dogodila oko 7:25 sati na 61. kilometru autoputa, u smjeru Zagreba, neposredno nakon čvora Ivanić-Grad. U autobusu se nalazilo 33 putnika i dva vozača, odnosno ukupno 35 osoba.

Na mjesto nesreće upućeno je devet timova hitne medicinske pomoći, uključujući i helikopterski tim. Povrijeđeni su nakon trijaže prevezeni u pet zagrebačkih bolnica: KBC Zagreb, KBC Sestre milosrdnice, KB Dubrava, Kliniku za traumatologiju i KB Merkur.

Ministarstvo je saopćilo da su svi kojima je bila potrebna hitna intervencija prevezeni u bolnice u roku od jednog sata.

Autobus je, prema ranijim informacijama, sletio s kolovoza i prevrnuo se na bok. U intervenciji je učestvovalo i 15 vatrogasaca sa sedam vozila.

Zbog nesreće se saobraćaj između čvorova Ivanić-Grad i Rugvica, u smjeru Zagreba, odvija usporeno, lijevom trakom. Uzrok nesreće zasad nije poznat, a policija obavlja uviđaj,pišu Vijesti


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