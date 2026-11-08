Recept za brze jogurt lepinjice

Kada vam se jede topao, domaći hljeb, ali nemate vremena da čekate da kvasac odradi svoje, ove jogurt lepinjice su odlično rješenje. Ne zahtijevaju kvasac, dugo miješenje ni čekanje da tijesto naraste, a priprema je toliko jednostavna da ćete ih lako napraviti i kada ste u najvećoj žurbi.

Tajna njihove mekoće je u grčkom jogurtu, koji tijestu daje vlažnost, nježnu strukturu i blago kiselkastu notu. Spolja dobijaju tanku, rumenu koricu, dok unutrašnjost ostaje mekana i vazdušasta. Kada ih pritisnete prstima, tijesto se blago vraća i djeluje kao da diše!

Najljepše su dok su još tople, uz puter, mladi sir, kajmak ili omiljeni namaz. Od svega nekoliko sastojaka dobijate domaće pecivo koje možete poslužiti za doručak, večeru ili kao zamjenu za hljeb,piše Mondo

Sastojci:

240 g pšeničnog brašna

370–400 g gustog grčkog jogurta sobne temperature

12 g praška za pecivo

Pola kašičice soli

Pola kašičice šećera

Malo brašna za posipanje radne površine

Priprema:

Zagrijte rernu na 200 stepeni. Pleh obložite papirom za pečenje kako se lepinjice ne bi lijepile. U većoj posudi pomiješajte brašno, prašak za pecivo, so i šećer. Važno je da se prašak za pecivo ravnomjerno rasporedi kako bi lepinjice tokom pečenja lijepo narasle.

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