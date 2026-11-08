Požar na Uborku vatrogasci gasili gotovo sedam sati, više intervencija u HNK

Požar na deponiji krutog otpada Uborak u Mostaru zahtijevao je višesatnu intervenciju vatrogasaca, koji su na terenu bili u subotu od 20:50 do 03:40 sati.

Prema podacima Operativnog centra civilne zaštite HNK-a, na području Mostara zabilježeno je još nekoliko požara.

Pored magistralne ceste M-17, preko puta Aerodroma, od 12:45 do 13:40 sati gorjeli su stara loza i otpad,piše Avaz

Požari trave i niskog rastinja zabilježeni su u Rodoču, gdje su vatrogasci intervenirali u dva navrata, od 14:55 do 16 sati te od 17:35 do 19:45 sati. Trava je gorjela i u Donjoj Mahali od 15:40 do 16:30 sati te u Podgorju od 17:50 do 19:20 sati.

Na području Čapljine požar trave i niskog rastinja zabilježen je u Tasovčićima, gdje su vatrogasci intervenirali od 11:35 do 12:40 sati.

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