Igor Kristić uoči meča Zmajeva u Bukureštu: Neka se stide!

Prijenos utakmice putem BHT 1 bio je upitan zbog teške situacije u kojoj se nalazi javni servis Bosne i Hercegovine.

Komentator Igor Kristić osvrnuo se na ovu situaciju uoči prenosa.

“Moram reći na početku da je televizija BiH uz dosta problema realizovala ovaj prijenos. Kao što znate, naši računi već duže vremena su bili blokirani i samo slika – prilika u BiH kako se odnose ljudi na vlasti prema našem javnom RTV servisu, ne samo prema televiziju, nego svim institucijama od državnog značaja..

Svi ti ministri i oni u foteljama koji odlučuju o našim sudbinama, a primaju platu iz državne kase neka se stide i nek dobro razmisle zašto je to tako da cijela nacija čeka utakmicu reprezntacije, a bilo je upitno hoće li biti prijenosa iz Rumunije i ne samo iz Rumunije nego i ostalih”, rekao je Kristić.

U stanje finansijskog kolapsa BHRT dovelo je neprovođenje zakona, potvrđeno i u pravnim borbama,pišu Vijesti

Radnici BHRT-a realizuju program bez uplaćenih plata, doprinosa i bez zdravstvenog osiguranja.

Problem je nastao onog trenutka kada je RTRS odlučio ne vršiti raspodjelu sredstava od RTV što je po zakonu dužan.

Do danas je tako RTRS prema BHRT-u napravio dug veći od 100 miliona KM.

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