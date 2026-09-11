Karte za utakmicu BiH – Švedska planule za pola sata

Pristup ulaznicama imali su svi korisnici registrovani na site FS BiH. S obzirom da je baza registrovanih navijača četiri puta veća od kapaciteta stadiona, od trenutka početka prodaje zabilježen je ogroman broj ulazaka na stranicu. U pretprodaji je bilo moguće kupiti maksimalno 2 ulaznice po nalogu,pišu Vijesti

Razlog za pravu pomamu nije sama utakmice, niti protivnik, već činjenica da će se te večeri od dresa reprezentacije Bosne i Hercegovine oprostiti Edin Džeko, najbolji igrač i najbolji strijelac u historiji našeg nacionalnog tima.

Brojni navijači žele biti dio historijske večeri u Zenici i s tribina odati priznanje Edinu Džeko za sve što je tokom veličanstvene reprezentativne karijere pružio Bosni i Hercegovini.

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