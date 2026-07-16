STIŽE NEVRIJEME I PAD TEMPERATURE: Detaljna vremenska prognoza za BiH

Kakvo nas vrijeme očekuje u BiH?

U većem dijelu Bosne preovladavat će umjereno do pretežno oblačno vrijeme, dok će u Hercegovini sunčaniji periodi trajati nešto duže uz postepeni razvoj oblačnosti s juga.

Padavine i nevrijeme: Već tokom popodneva i u večernjim satima u Bosni se očekuju lokalni pljuskovi praćeni grmljavinom, a lokalno je moguće i izražajnije grmljavinsko nevrijeme uz kratkotrajno jak vjetar.

Vjetar: Vjetar će u Bosni biti slab do umjeren, sjevernog i sjeveroistočnog smjera, dok na jugu zemlje povremeno može puhati južni i jugozapadni vjetar.

Temperature zraka: Jutarnje temperature kretat će se uglavnom od 15 do 21°C, na jugu zemlje i do 26°C. Najviše dnevne temperature u Bosni iznosit će između 23 i 30°C, dok će se u Hercegovini živa na termometru lokalno penjati i do 36°C.

Prognoza za Sarajevo

Područje Sarajeva također očekuje promjenjiv i nestabilan dan.

Sredinom dana i u drugom dijelu poslijepodneva doći će do jačeg razvoja oblačnosti koji donosi pljuskove i grmljavinu. Prema procjenama meteoroloških servisa, u pojedinim dijelovima grada moguća su i kraća grmljavinska nevremena.

Jutarnja temperatura: oko 19°C

Najviša dnevna temperatura: oko 28°C

Naredni dani: Nastavak nestabilnosti

Prema trodnevnoj prognozi FHMZ-a, padavine i lokalni pljuskovi nastavit će se i u narednim danima. Očekuje se blaži pad dnevnih temperatura u Bosni, dok će stabilizacija vremena i povratak pretežno sunčanih dana uslijediti tek prema krajem sedmice.

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