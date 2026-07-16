Sedam najčešćih fantazija

Za mnoge ljude omiljena fantazija ipak ostaje strogo čuvana tajna koju ne dijele ni s kim. Strah da bi ih drugi mogli smatrati čudnima, kao i moguća osuda okoline zbog seksualnosti, često ih navode da svoje želje zadrže za sebe, piše Healthline.

Doktor Džastin Lehmiler je za svoju knjigu „What You Want From Me“ sproveo istraživanje o najčešćim seksualnim fantazijama i izdvojio sedam koje se najčešće pojavljuju.

Grupni seks

Ova popularna fantazija uključuje sve od trojke do većih seksualnih susreta. Zašto je toliko česta? Bliskost s partnerom ne znači da ste potpuno imuni na izazove monogamije, poput rutine i dosade, a ideja grupnog seksa nekima predstavlja način da unesu novinu i uzbuđenje u seksualni život.

Grubi seks

Bilo da ste gledali filmove poput „Pedeset nijansi sive“ ili vas zanimaju BDSM sadržaji, niste jedini. Milioni ljudi širom svijeta privlače različiti oblici grubljeg seksa i BDSM-a. Takve fantazije omogućavaju ljudima da izađu iz svakodnevnih uloga i istraže drugačije strane svoje ličnosti kroz dogovorene i sigurne scenarije.

Avanturistički seks

Seks na plaži, analni seks ili unošenje hrane u spavaću sobu samo su neki primjeri fantazija koje bude uzbuđenje. Ako vam je ovakav tip maštanja najprivlačniji, moguće je da tražite bijeg od rutine i želju za većom raznolikošću u seksualnom životu.

Fetiši i tabui

Ovdje veliku ulogu igra psihologija. Ono što je zabranjeno ili društveno neprihvatljivo često može djelovati privlačnije upravo zbog osjećaja nedostižnosti i tajnosti. Kada ljudima kažete da nešto ne rade, prirodna radoznalost ponekad može učiniti suprotno privlačnijim bilo da je riječ o seksualnim ili drugim stvarima.

Poligamija

Ova fantazija ne odnosi se samo na seksualni aspekt odnosa, već i na emocionalni dio. Lehmiler objašnjava da poligamija privlači neke ljude jer smatraju da je teško pronaći sve osobine, potrebe i želje koje traže u samo jednoj osobi.

Strastveni i romantični seks

Večere uz svijeće, duboka emocionalna povezanost i partner koji vas snažno želi potreba za bliskošću tijela i duše dio je ljudske prirode. Imati partnera koji pokazuje strast i privrženost može biti snažna potvrda da smo voljeni i poželjni. Ako često zamišljate ovakve situacije, moguće je da vam u stvarnom životu nedostaje više bliskosti ili strasti.

Homoseksualni seks

Fantazije koje uključuju osobu istog pola mogu kod nekih ljudi izazvati zbunjenost. Ipak, njihovo postojanje samo po sebi ne mora značiti ništa zabrinjavajuće seksualne fantazije su raznolike i nisu uvijek isto što i nečije želje ili identitet. Upravo njihova različitost, neočekivanost i odstupanje od društvenih očekivanja često čine dio njihove privlačnosti, piše Krstarica.

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