Ne vole biti u vezi: Horoskopski znakovi koji su najsretniji kao samci

Dok neki ljudi teško mogu zamisliti život bez partnera, drugi se odlično osjećaju i kada su sami. Ne traže ljubav pod svaku cijenu, ne boje se samoće i znaju ispuniti život hobijima, prijateljima, putovanjima i osobnim ciljevima. Astrolozi smatraju da pojedini horoskopski znakovi posebno cijene svoju neovisnost te se ne osjećaju manje ispunjeno ako trenutačno nisu u vezi, piše index.

To ne znači da nisu sposobni za ljubav ili predan odnos, već da svoju sreću ne vežu isključivo uz ljubavni status. Prema astrološkim tumačenjima, upravo ova četiri znaka najčešće uživaju u samačkom životu.

Vodenjak

Vodenjaci iznimno cijene slobodu i mogućnost da sami odlučuju o svom vremenu i životu. Pripadnici ovog znaka vole razvijati svoje interese, upoznavati nove ljude i istraživati ideje koje ih inspiriraju, a pritom ne osjećaju potrebu da uvijek imaju partnera uz sebe.

Kada su sami, imaju dovoljno prostora za sve ono što ih ispunjava. Vezu će prihvatiti samo ako osjećaju da ih partner razumije i ne pokušava ograničiti njihovu neovisnost. U suprotnom će radije ostati samci.

Strijelac

Strijelci vole slobodu, putovanja i nova iskustva. Njihova znatiželja i želja za istraživanjem svijeta često su jače od potrebe za ozbiljnom vezom. Upravo zato ne doživljavaju samački život kao nešto negativno.

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Pripadnici ovog znaka uživaju u mogućnosti da spontano mijenjaju planove i donose odluke bez dogovaranja s drugima. Vezu žele tek kada upoznaju osobu koja će dijeliti njihov način života i razumjeti njihovu potrebu za neovisnošću.

Djevica

Djevice su vrlo samostalne i rijetko osjećaju potrebu biti u vezi samo zato da ne budu same. One cijene mir, red i vrijeme koje mogu posvetiti sebi, poslu ili hobijima.

Pripadnici ovog znaka imaju visoke kriterije kada biraju partnera. Ne pristaju na odnos koji ih ne ispunjava i radije će ostati sami nego biti u vezi koja im donosi stres ili nesigurnost. Zbog toga im samački život često odgovara više nego kompromisi koje zahtijeva pogrešan odnos.

Jarac

Jarčevi su izrazito usmjereni na svoje ciljeve i često daju prednost poslu, obrazovanju ili osobnom napretku. Ljubav im jest važna, ali nije jedino područje života koje ih ispunjava.

Pripadnici ovog znaka ne osjećaju pritisak da moraju imati partnera kako bi bili sretni. Dok ne upoznaju osobu s kojom vide zajedničku budućnost, zadovoljni su vlastitim ritmom života. Samački život doživljavaju kao priliku da se usredotoče na ono što im je u tom trenutku najvažnije.

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