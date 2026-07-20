Novi američki udari na Iran, Teheran uzvratio napadom na Bahrein

Kako su naveli, nova serija napada počela je u nedjelju u 19 sati po istočnoameričkom vremenu, a cilj je dodatno oslabiti iranske vojne kapacitete koji se, prema tvrdnjama Washingtona, koriste za napade na trgovačke brodove i civile koji prolaze kroz Hormuški moreuz.

Istovremeno, Teheran je odgovorio napadom na Bahrein, sjedište Pete flote američke mornarice.

Američkim državljanima preporučeno je da budu posebno oprezni, prate upute lokalnih vlasti i izbjegavaju nepotrebna kretanja,pišu Vijesti

U Bahreinu su aktivirane sirene za uzbunu, a vlasti su pozvale građane i stanovnike da ostanu smireni i sklone se na najbliže sigurno mjesto zbog najnovijih regionalnih dešavanja.

Napetosti između SAD-a i Irana ponovo su eskalirale prošle sedmice zbog situacije u Hormuškom moreuzu, uprkos tome što su dvije zemlje prošlog mjeseca, uz posredovanje Pakistana, potpisale memorandum o razumijevanju s ciljem okončanja sukoba i postizanja trajnog mirovnog sporazuma.

U posljednjim danima obje strane razmijenile su nove vojne udare.

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