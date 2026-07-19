Financijski horoskop od 20.7. do 26.7.: Rakovima raste prihod, Škorpionima stiže važna poslovna ponuda…

Lavovi, ulazak Sunca u Vaš znak, Jupiter u Lavu i Venera u području novca stavljaju Vas među financijski najjače znakove tjedna. Vrijeme je za podizanje cijene, pregovore o boljem položaju i izlazak pred publiku koja ranije nije znala što nudite. Djevice, u narednom periodu slijedi ozbiljno sređivanje dugova, doprinosa, osiguranja ili partnerovih financijskih obveza. Tuđi dug ne preuzimajte pod svojim imenom, čak ni kada je odnos blizak.

Tjedan od 20. do 26. srpnja/jula donosi snažnu dinamiku u poslovima, pregovorima i financijskim odlukama. Jupiter u Lavu 20. i 21.7. aktivira Neptun, Pluton i Uran pa se otvaraju veći poslovi, nova tržišta i suradnje povezane s tehnologijom, komunikacijama, kreativnim industrijama i javnom vidljivošću.

Istodobno opozicija Jupitera i Plutona pojačava borbu za utjecaj i upozorava na previsoke troškove, rizična ulaganja i ugovore u kojima jedna strana traži previše kontrole. Sunce 22. srpnja/jula ulazi u Lava i stavlja naglasak na cijenu rada, reputaciju i profesionalni položaj.

Merkur se u noći s 23. na 24.7. okreće direktno u Raku. Zastali pregovori ponovno se pokreću, stižu odgovori o isplatama, ugovorima, nekretninama i obiteljskim troškovima. Venera u Djevici nagrađuje precizan rad i razumno upravljanje novcem, dok Saturn 26.7. kreće retrogradno u Ovnu i otvara razdoblje ozbiljnije provjere poslovnih odluka i dugoročnih planova.

Najviše prostora za rast prihoda dobivaju Rakovi, Lavovi, Škorpioni i Vage.

Ovan

Jupiter aktivira Vaše područje poduzetništva, kreativnih projekata i zarade od osobnog talenta, a njegovi aspekti s Uranom, Neptunom i Plutonom povezuju ideju, promociju i publiku.

Posao koji ste do sada smatrali sporednim dobiva komercijalnu vrijednost. Posebno su naglašeni samostalni projekti, prodaja preko društvenih mreža, edukacije, marketing, sadržaj, dizajn i djelatnosti povezane s djecom, sportom ili zabavom.

Mars u Blizancima ubrzava komunikaciju pa ćete tijekom tjedna voditi više razgovora, slati ponude i braniti svoju cijenu. Najbolji rezultat dolazi iz jednog jasno definiranog projekta. Rasipanje na nekoliko ideja istodobno donosi više posla od zarade.

Merkur se krajem tjedna okreće direktno u Vašem području doma i nekretnina. Tada se rješava pitanje popravka, kupnje, najma, obiteljskog računa ili podjele kućnih troškova. Veće ulaganje u nekretninu zahtijeva čvrstu računicu jer Jupiter i Pluton pojačavaju sklonost prema skupljoj opciji i ambicioznijem planu.

Bik

U središtu financijskih događaja nalaze se dom, nekretnine, obiteljska imovina i posao koji se obavlja iz privatnog prostora. Jupiter u Vašem četvrtom polju donosi ulaganje koje podiže vrijednost nekretnine, mogućnost zarade od najma ili dogovor unutar obitelji koji mijenja raspodjelu troškova.

Uran u području osobnih prihoda istodobno uvodi nov način zarade, drukčiji raspored rada ili tehnološko rješenje koje smanjuje troškove.

Opozicija Jupitera i Plutona povezuje obiteljske odluke s karijerom. Poslovna odgovornost tražit će više vremena, dok privatna situacija zahtijeva konkretan financijski doprinos. Ključno pitanje bit će koliko vrijedi Vaše vrijeme i pod kojim uvjetima pristajete na dodatne obveze.

Merkur krajem tjedna kreće izravno kroz Vaše područje ugovora, dokumenata, trgovine i prijevoza. Stiže odgovor o kupoprodaji, administrativnom postupku, vozilu ili suradnji koja je prethodnih tjedana prolazila kroz izmjene. Sve dogovoreno stavite na papir jer usmeni dogovor ostavlja previše prostora za različita tumačenja.

Blizanci

Blizanci, Merkur, Vaš vladar, mijenja smjer u području osobnih prihoda i pokreće zaostalu isplatu, odgovor poslodavca, korekciju honorara ili razgovor s klijentom koji se ranije nije uspio zaključiti. Novac povezan s već obavljenim poslom stiže nakon dodatne provjere dokumentacije ili računa.

Jupiter u Vašem području komunikacije, prodaje i ugovora ulazi u snažne aspekte s Uranom u Vašem znaku, Neptunom u području poslovnih mreža i Plutonom u području stranih tržišta.

Posebnu vrijednost dobivaju znanje, kontakti, jezik, mediji, trgovina, savjetovanje, pisanje i digitalne usluge. Ponuda koja dolazi iz druge sredine ili preko interneta nosi veći financijski potencijal od uobičajenog lokalnog posla.

Mars u Vašem znaku daje Vam brzinu i pregovaračku oštrinu, ali povećava opasnost od obećanja koja traže više vremena nego što ste izračunali. U ugovorima provjerite rokove, porezne obveze, autorska prava i troškove distribucije. Dobra ideja donosi prihod tek kada joj odredite jasnu cijenu i realan opseg rada.

Rak

Jupiter se nalazi u Vašem području osobnog novca i ovo je jedan od najvažnijih financijskih tjedana u godini. Razgovor o plaći, honoraru, povećanju cijene usluge ili novom izvoru prihoda dobiva konkretnu potvrdu. Merkur se u Vašem znaku krajem tjedna okreće direktno pa odluka koja je od kraja lipnja/juna prolazila kroz odgode napokon dolazi pred Vas u jasnom obliku.

Trigon Jupitera i Neptuna povezuje zaradu s karijerom. Poslodavac, nadređena osoba ili važan klijent prepoznaje vrijednost Vašeg rada i otvara razgovor o većoj odgovornosti uz bolju naknadu. Samostalni Rakovi ulaze u projekt koji im povećava profesionalnu vidljivost.

Opozicija Jupitera i Plutona istodobno aktivira kredite, poreze, dugove i zajednički novac. Veći prihod dolazi uz potrebu da uredite obveze koje su se nakupljale. Partnerov novac, nasljedstvo, osiguranje ili kredit ulaze u važnu fazu pregovora. Prihvatite samo obvezu čiji iznos, kamata i rok otplate ostaju održivi i u slabijem mjesecu.

Saturn krajem tjedna kreće retrogradno u području karijere. Nova funkcija ili poslovna ponuda tražit će ozbiljniji raspored i jasnu podjelu odgovornosti. Veća zarada opravdava dodatni teret, dok simbolična povišica uz znatno više posla traži novi razgovor.

Lav

Ulazak Sunca u Vaš znak, Jupiter u Lavu i Venera u području novca stavljaju Vas među financijski najjače znakove tjedna. Vaše ime, reputacija, izgled proizvoda i način na koji predstavljate svoj rad izravno utječu na zaradu. Vrijeme je za podizanje cijene, pregovore o boljem položaju i izlazak pred publiku koja ranije nije znala što nudite.

Jupiterov sekstil s Uranom donosi prihod preko mreže kontakata, interneta, zajednice ili velike organizacije. Trigon s Neptunom pogoduje stranim klijentima, edukaciji, savjetovanju, izdavaštvu i projektima koji spajaju kreativnost s jasnom poslovnom svrhom. Osoba iz drugog grada ili države povezuje Vas s važnom prilikom.

Najveći izazov donosi opozicija Jupitera i Plutona preko osi partnerstava. Klijent, investitor ili poslovni partner želi čvršću kontrolu nad uvjetima, rokovima ili konačnim proizvodom. Vaš položaj ostaje snažan kada su cijena, ovlasti i odgovornost precizno određeni. Prestižna ponuda bez jasne naknade brzo postaje skup teret.

Merkur se okreće direktno u području skrivenih troškova. Pronaći ćete pogrešno obračunatu stavku, neplaćen račun ili obvezu koja nije bila uključena u početni budžet. Rješavanje tog detalja čuva dobit koju donosi ostatak tjedna.

Djevica

Venera u Vašem znaku pojačava profesionalnu privlačnost, pregovaračku uvjerljivost i sposobnost da svoj rad predstavite kao kvalitetnu, preciznu uslugu. Mars u području karijere donosi ubrzan tempo, konkurenciju i više zadataka, ali i priliku da preuzmete posao koji drugima izgleda prezahtjevno. Upravo taj posao donosi dodatnu zaradu ili jaču poziciju pred nadređenima.

Jupiter djeluje iz Vašeg dvanaestog polja pa se najvažniji financijski dogovor odvija daleko od javnosti. Riječ je o pripremi projekta, povjerljivom razgovoru, povratku bivšeg klijenta ili poslu koji će službeno biti predstavljen tijekom kolovoza/avgusta. Ne objavljujte pojedinosti dok ugovor i budžet ne budu potvrđeni.

Merkur krajem tjedna kreće direktno u području poslovnih mreža, timova i dugoročnih ciljeva. Vraća se kontakt s osobom koja već poznaje Vaš rad, a zaustavljena grupna suradnja ponovno dobiva financijski okvir. Preporuka kolege ili bivšeg suradnika donosi konkretnog klijenta.

Saturn kreće retrogradno u području poreza, kredita i zajedničkih sredstava. U narednom periodu slijedi ozbiljno sređivanje dugova, doprinosa, osiguranja ili partnerovih financijskih obveza. Tuđi dug ne preuzimajte pod svojim imenom, čak ni kada je odnos blizak.

Vaga

Jupiter u području poslovnih mreža, publike i dugoročnih dobitaka donosi zaradu preko ljudi koje već poznajete. Tim, velika organizacija, internetska zajednica ili preporuka utjecajne osobe postaju glavni izvor financijskog napretka. Projekt koji okuplja više suradnika prelazi u profitabilniju fazu, a Vaša uloga dobiva veću vrijednost.

Merkur se u području karijere okreće direktno krajem tjedna. Razgovor s nadređenima koji se ponavljao bez konačnog odgovora sada završava konkretnom odlukom. Slijedi potvrda funkcije, povratak na stari projekt, promjena opisa posla ili pregovori o plaći. Tražite da se nova odgovornost unese u ugovor i financijski prizna.

Neptun u području partnerstava prima snažan trigon od Jupitera pa kvalitetna suradnja donosi važan rezultat. Ipak, svaka poslovna ponuda mora sadržavati točan opseg rada. Nejasno definirana uloga pretvara Vas u osobu koja rješava sve, dok se zarada dijeli prema starom dogovoru.

Pluton u području kreativnih ulaganja pojačava ambiciju. Uložite u proizvod, opremu ili promociju koja ima mjerljiv cilj. Trošenje radi dojma ili statusa donosi kratku pozornost i slab financijski učinak.

Škorpion

Jupiter na vrhu Vaše karte najavljuje profesionalno širenje, a ovaj tjedan donosi ponudu koja mijenja Vaš položaj na poslu. Riječ je o višoj funkciji, većem klijentu, vođenju projekta ili izlasku pred širu javnost. Vaše iskustvo postaje traženo, a ljudi koji odlučuju o novcu spremni su razgovarati o ozbiljnijoj naknadi.

Venera u području kontakata i poslovnih savezništava donosi podršku osobe koja Vas preporučuje, uvodi u važan krug ili povezuje s organizacijom kojoj trebaju upravo Vaše vještine. Samostalni Škorpioni dobivaju priliku za dugoročnu suradnju umjesto niza manjih jednokratnih poslova.

Merkur se krajem tjedna okreće direktno u području inozemstva, prava, obrazovanja i izdavaštva. Stiže odgovor iz druge države, rješava se dokument, licencija, ispit ili pravno pitanje koje je blokiralo posao. Ponuda vezana uz putovanje, edukaciju ili rad sa stranim tržištem prelazi u fazu dogovaranja cijene.

Mars u području kredita i zajedničkog novca traži oprez s porezima, dugovima i ulaganjima. Veća zarada ne opravdava rizično zaduživanje. Saturn na kraju tjedna mijenja smjer u području rada i zaposlenika pa nova poslovna razina zahtijeva precizniji raspored, jasnije ovlasti i realan broj ljudi koji mogu iznijeti projekt.

Strijelac

Jupiter, Vaš vladar, aktivira strana tržišta, obrazovanje, savjetovanje, pravne poslove, izdavaštvo i međunarodnu trgovinu. Njegovi aspekti s Uranom, Neptunom i Plutonom donose ugovor koji povezuje Vaše znanje s većom publikom. Posebno su povoljni poslovi vezani uz predavanja, jezike, medije, putovanja, marketing i suradnju s inozemstvom.

Venera prolazi Vašim područjem karijere i poboljšava odnos s nadređenima, klijentima i javnošću. Pregovori prolaze uspješnije kada iznesete konkretne rezultate, reference i plan. Dobar dojam ima financijsku vrijednost samo kada je potkrijepljen jasno definiranim uvjetima.

Merkur se krajem tjedna okreće direktno u području zajedničkog novca. Pokreće se kredit, povrat poreza, osiguranje, alimentacija, partnerova isplata ili novac koji ovisi o odluci institucije. Dokument koji je vraćen na dopunu napokon ulazi u završnu proceduru.

Mars u području ugovora donosi snažnog i zahtjevnog poslovnog partnera. Pregovori će biti brzi, ali svaku klauzulu treba pročitati. Posebnu pozornost obratite na rokove raskida, vlasništvo nad sadržajem i dodatne troškove koji se aktiviraju nakon potpisa.

Jarac

Jupiter u području kredita, ulaganja, poreza i zajedničke imovine donosi povoljnije uvjete za financiranje većeg plana. Banka, investitor, partner ili institucija pokazuje spremnost za dogovor, osobito kada imate preciznu dokumentaciju i jasan plan otplate. Pregovori o refinanciranju, nasljedstvu ili podjeli imovine ulaze u ozbiljniju fazu.

Merkur se krajem tjedna okreće direktno u području ugovora i poslovnih partnerstava. Osoba koja je odgađala odluku vraća se s konkretnim odgovorom. Klijent potvrđuje posao, suradnik prihvaća nove uvjete ili se stari ugovor mijenja u Vašu korist. Odnos koji uključuje zajednički budžet traži otvoren razgovor o tome tko preuzima koji trošak.

Pluton u Vašem području osobnog novca ulazi u opoziciju s Jupiterom. Veći kapital dolazi uz veći stupanj odgovornosti. Zaduženje ima smisla kada financira imovinu, opremu ili posao koji donosi mjerljiv prihod. Kredit za održavanje standarda stvara pritisak koji će se osjećati mnogo dulje od početnog zadovoljstva.

Saturn se krajem tjedna okreće retrogradno u području doma. Trošak povezan s nekretninom, roditeljima ili obiteljskim prostorom traži novi plan. Rezervni fond postaje važniji od estetskog ulaganja koje nema hitnu funkciju.

Vodenjak

Jupiter prolazi Vašim područjem klijenata, partnerstava i ugovora, a opozicija s Plutonom u Vašem znaku stavlja pred Vas jednu od najvažnijih poslovnih odluka godine. Velika suradnja donosi veći prihod i pristup novoj publici, ali druga strana očekuje utjecaj na način rada, cijenu ili identitet projekta.

Uran u području kreativnog poduzetništva i digitalnih proizvoda daje prednost originalnoj ideji. Aplikacija, internetska usluga, edukacija, sadržaj, dizajn ili tehnološko rješenje privlače partnera koji raspolaže kapitalom ili distribucijskom mrežom. Zadržite vlasništvo nad svojim ključnim znanjem i jasno odredite prava korištenja.

Venera u području tuđeg novca olakšava razgovor o proviziji, ulaganju, kreditu ili podjeli dobiti. Merkur se krajem tjedna okreće direktno u području svakodnevnog rada pa se rješavaju problemi s rasporedom, zaposlenicima, računima i isporukom. Zaostala uplata stiže nakon ispravka administrativnog detalja.

Saturn kreće retrogradno u području ugovora i komunikacije. Tijekom sljedećih mjeseci trebat ćete pojednostaviti način na koji nudite i naplaćujete svoj rad. Komplicirana ponuda zbunjuje kupca, dok jasna struktura povećava broj zaključenih poslova.

Ribe

Jupiter u području rada, zaposlenja i poslovne rutine donosi povećan broj angažmana. Stiže ponuda za novi posao, veći projekt, dodatne smjene ili dugoročnog klijenta koji osigurava redovitiji prihod. Najviše dobivaju Ribe koje rade u zdravstvu, uslužnim djelatnostima, edukaciji, kreativnim industrijama, administraciji i poslovima koji zahtijevaju kombinaciju empatije i organizacije.

Venera u području klijenata i suradnji privlači osobu koja cijeni Vašu stručnost i spremna je platiti kvalitetu. Merkur se krajem tjedna okreće direktno u području kreativnih projekata pa posao koji je prolazio kroz izmjene konačno dobiva potvrđen budžet i rok. Roditelje očekuje i rješavanje troška povezanog s djetetom, školovanjem ili ljetnim aktivnostima.

Neptun u području osobnog novca prima snažan trigon od Jupitera. Intuicija dobro prepoznaje kvalitetan posao, ali svaki iznos mora imati jasnu računicu. Besplatan dodatni rad, popust iz osjećaja krivnje i neprecizna evidencija troškova izravno smanjuju dobit.

Saturn 26.7. kreće retrogradno upravo kroz Vaše područje prihoda. Slijedi temeljita revizija cijena, budžeta i odnosa prema financijskoj sigurnosti. Posao koji traži mnogo vremena uz slabu naknadu gubi prioritet, dok stabilni klijenti i ugovori s redovitim isplatama postaju osnova Vašeg financijskog plana.

Suzana Dulčić/ATMA

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