Ne čekajte žeđ: Ljekari upozoravaju na ozbiljne posljedice ekstremnih vrućina

Usljed klimatskih promjena, periodi ekstremno visokih temperatura postaju sve učestaliji, intenzivniji i dugotrajniji, zbog čega je provođenje preventivnih mjera od posebnog značaja za zaštitu zdravlja stanovništva. Posebno su ugrožene starije osobe, novorođenčad i mala djeca, trudnice, osobe sa hroničnim bolestima, osobe sa invaliditetom i smanjenom pokretljivošću, kao i svi koji zbog prirode posla ili drugih aktivnosti duže borave na otvorenom prostoru.

Građanima se preporučuje da tokom najtoplijeg dijela dana između 10 i 17 sati, izbjegavaju boravak na otvorenom te da fizičke aktivnosti, rekreaciju i radove planiraju u ranim jutarnjim ili večernjim satima. Ukoliko je boravak na otvorenom neophodan, potrebno je zadržavati se u hladu, praviti češće pauze i izbjegavati direktno izlaganje sunčevom zračenju.

Iz Zavoda za javno zdravstvo KS upozoravaju da je redovan unos tečnosti jedna od najvažnijih preventivnih mjera tokom perioda visokih temperatura. Vodu je potrebno piti kontinuirano tokom cijelog dana, i prije nego što se javi osjećaj žeđi, a unos tečnosti povećati u uslovima pojačanog znojenja. Preporučuje se izbjegavanje alkoholnih pića, energetskih napitaka te većih količina napitaka sa visokim sadržajem kofeina ili šećera, koji mogu dodatno doprinijeti dehidraciji.

Boravak u rashlađenim prostorijama predstavlja jednu od najvažnijih mjera zaštite tokom perioda visokih temperatura zraka. To se može postići provjetravanjem tokom noći i ranih jutarnjih sati, zaštitom prostora od direktnog sunčevog zračenja spuštanjem roletni ili navlačenjem zavjesa, kao i korištenjem ventilatora ili klimatizacijskih uređaja uz izbjegavanje velikih temperaturnih razlika između unutrašnje i vanjske sredine.

Ishranu je poželjno prilagoditi vremenskim uslovima izborom lakših obroka, uz povećan unos svježeg voća i povrća. Posebnu pažnju potrebno je posvetiti pravilnom čuvanju i pripremi hrane zbog povećanog rizika od njenog kvarenja tokom visokih temperatura zraka.

Posebnu pažnju potrebno je posvetiti zaštiti djece, starijih osoba, trudnica i osoba koje boluju od hroničnih bolesti. Djecu, naročito novorođenčad i dojenčad, ne treba izlagati direktnom sunčevom zračenju, dok starijim osobama i hroničnim bolesnicima treba omogućiti boravak u rashlađenom prostoru, redovan unos tečnosti u skladu sa zdravstvenim stanjem te redovno uzimanje propisane terapije.

U saopćenju se navodi da se poslodavcima preporučuje da organizaciju rada prilagode vremenskim uslovima, posebno kada se poslovi obavljaju na otvorenom. Fizički zahtjevne aktivnosti potrebno je, kada god je to moguće, planirati u hladnijem dijelu dana, uz osiguravanje redovnih pauza u hladu ili rashlađenim prostorijama i dovoljne količine zdravstveno ispravne vode za piće.

Na razvoj bolesti izazvanih visokim temperaturama mogu ukazivati jaka žeđ, izražena slabost, vrtoglavica, glavobolja, mučnina ili povraćanje, grčevi u mišićima, ubrzan puls, izrazito povišena tjelesna temperatura, konfuzija i poremećaj svijesti.

Pravovremena primjena navedenih preventivnih mjera može značajno smanjiti rizik od zdravstvenih tegoba izazvanih visokim temperaturama zraka. Zavod za javno zdravstvo Kantona Sarajevo preporučuje građanima da tokom ljetnog perioda redovno prate upozorenja nadležnih meteoroloških i zdravstvenih institucija, prilagode svoje aktivnosti vremenskim uslovima te posebnu pažnju posvete zaštiti djece, starijih osoba, hroničnih bolesnika i drugih osoba koje su pod povećanim rizikom od štetnih posljedica visokih temperatura zraka, navodi se u apelu Zavoda za javno zdravstvo Kantona Sarajevo, piše Fena.Cuvajzdravlje

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