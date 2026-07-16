Messi: Pobjeda za argentinski narod, posao nije završen

Argentina je izborila plasman u finale Svjetskog prvenstva nakon što je u polufinalu savladala Englesku rezultatom 2:1 poslije preokreta u završnici susreta.

Kapiten Gaučosa Lionel Messi presretan je zbog pobjede. Naglasio je da je cijela utakmica imala poseban značaj za reprezentaciju i navijače Argentine.

“Sve što smo proživjeli od samog početka bilo je nevjerovatno. Onog trenutka kada smo izašli na teren i čuli himnu, osjetili smo nešto zaista posebno”, rekao je Messi.

Argentina je do trijumfa stigla u finišu meča iako je gubila 0:1. Messi tvrdi da njegova ekipa ni u jednom trenutku nije posumnjala u prolaz.

“Nikada nismo prestali vjerovati niti smo odustali od pokušaja”, poručio je.

Messi je ocijenio da uspjeh protiv Engleske nadilazi sportski rezultat, aludirajući i na Falklandski rat Argentine sa Velikom Britanijom 1982. godine, naglasivši koliko plasman u finale znači cijeloj naciji.

“Znali smo da ovo nije obična pobjeda. To je trijumf koji je želio cijeli argentinski narod, a željeli smo ga i mi, jer nam je donio novo finale Svjetskog prvenstva”, izjavio je tridesetdevetogodišnji Messi, koji je i protiv Engleza bio pokretač gotovo svih akcija Argentine, ali i asistent kod oba gola.

U finalu Svjetskog prvenstva Argentina će u nedjelju igrati protiv Španije.

“Posao nije završen”, kazao je Messi, prema mišljenju velikog broja fudbalskih stručnjaka, najbolji igrač svijeta svih vremena, pišu Vijesti.

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