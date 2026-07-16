“POKUŠALI SU DA…” Tramp iznio TAJNA DOKUMENTA na vidjelo, pa žestoko optužio Kinu – cijela PLANETA ZANIJEMILA OD ŠOKA!

Riječ je o obraćanju koje je trajalo oko pola sata i koje dve od tri najveće američke televizijske mreže, kao ni CNN, nisu prenosile uživo na svojim glavnim kanalima, što predstavlja neuobičajenu odluku kada je riječ o obraćanju predsjednika SAD u udarnom terminu.

Američki predsjednik Donald Tramp objavio je paket deklasifikovanih obaveštajnih dokumenata za koje tvrdi da predstavljaju dokaz kineskog miješanja u američke predsjedničke izbore 2020. godine.

Međutim, tvrdnje koje je izneo u televizijskom obraćanju u velikoj meri su u suprotnosti sa ranijim zaključcima američke obaveštajne zajednice, koja je još 2021. godine saopštila da nema dokaza da je Peking pokušao da promeni ishod izbora na kojima je Tramp izgubio od Džoa Bajdena, piše CNN.

Riječ je o obraćanju koje je trajalo oko pola sata i koje dve od tri najveće američke televizijske mreže, kao ni CNN, nisu prenosile uživo na svojim glavnim kanalima, što predstavlja neuobičajenu odluku kada je reč o obraćanju predsjednika SAD u udarnom terminu. Umjesto govora o ratu sa Iranom, koji se poslednjih dana dodatno rasplamsava, Tramp je gotovo čitavo obraćanje posvetio izborima, navodnim bezbednosnim propustima i optužbama na račun Kine.

Tramp: Kina je ukrala podatke o 220 miliona birača

Predsjednik SAD izjavio je da objavljuje povjerljive dokumente kako bi američka javnost saznala „istinu“ o ranjivosti izbornog sistema.

Prema njegovim tvrdnjama, Kina je nezakonito pribavila oko 220 miliona dosijea američkih birača koji sadrže imena, adrese, kontakt podatke i druge informacije korišćene prilikom registracije za glasanje.

Tramp je optužio pojedine pripadnike američke obavještajne zajednice da su godinama prikrivali informacije o kineskim aktivnostima.

„Kineska vlada željela je da američki predsednik izgubi naredne izbore. Želeli su da izgubim zato što su znali da ih dobro poznajem“, rekao je Tramp.

On je tvrdio da je Kina pokušavala da utiče i na izbore za Kongres 2018. godine, kao i da je preko američkih kompanija i medija radila na podrivanju njegove administracije.

Šta zapravo piše u objavljenim dokumentima

Iako dokumenti potvrđuju da su kineske obaveštajne službe godinama sprovodile široku sajber-špijunažu protiv Sjedinjenih Država, oni ne potvrđuju Trampovu glavnu tvrdnju da je Kina manipulisala američkim izborima.

U dokumentima se navodi da su kineski hakeri prikupljali ogromne količine podataka o američkim građanima, uključujući biračke spiskove, kao i da su pokušavali da prate elektronsku komunikaciju članova Bajdenove predsjedničke kampanje.

Međutim, u objavljenim analizama nema dokaza da je Kina iskoristila te podatke kako bi promenila rezultate glasanja ili izvršila tehnički napad na izborni sistem.

Obaveštajne procene navode da su kineske aktivnosti predstavljale klasičnu sajber-špijunažu, a ne operaciju za menjanje izbornih rezultata. U pojedinim dokumentima se čak navodi da je Peking razmatrao mogućnost uticaja na izbore, ali je procenio da bi takav potez mogao ozbiljno da naruši odnose sa Vašingtonom, zbog čega je od njega odustao.

U suprotnosti sa zvaničnim zaključcima iz 2021.

Trampove tvrdnje protivreče zvaničnoj proceni američke obaveštajne zajednice iz 2021. godine.

U tom izvještaju zaključeno je da nema naznaka da je bilo koja strana država pokušala da promeni bilo koji tehnički aspekt predsedničkih izbora 2020. godine – uključujući biračke spiskove, glasanje, prebrojavanje glasova ili objavljivanje rezultata.

Zanimljivo je da je tu procenu vodio tadašnji direktor Nacionalne obaveštajne službe Džon Retklif, koji danas obavlja funkciju direktora CIA i jedan je od Trampovih najbližih saradnika.

Retklif je nakon objavljivanja novih dokumenata saopštio da njihov cilj jeste da se „ojača poverenje javnosti u izbore“, iako brojni stručnjaci smatraju da bi efekat mogao biti upravo suprotan.

Peking odbacio optužbe

Kineska ambasada u Vašingtonu odbacila je Trampove navode.

„Kina se oduvek pridržavala principa nemešanja u unutrašnje poslove drugih država. Američki izbori su unutrašnje pitanje SAD. Njihov ishod određuju glasovi američkog naroda. Kina se nikada nije mešala niti će se mešati u predsedničke izbore u Sjedinjenim Državama“, poručio je portparol ambasade.

Peking godinama negira optužbe Zapada o političkom mešanju i tvrdi da su takve aktivnosti u suprotnosti sa kineskom politikom nemešanja u unutrašnje poslove drugih država.

Demokrate: Tramp širi lažne tvrdnje

Demokratski senator Mark Vorner, potpredsednik Odbora za obaveštajna pitanja Senata, ocenio je da predsednik iznosi netačne tvrdnje.

„Trampove šokantne ‘bombe’ o Kini potpuno su lažne. Činjenica je da su naše obaveštajne službe jednoglasno zaključile da Kina nije ni pokušala da promeni nijedan glas na izborima 2020. godine“, rekao je Vorner.

Demokratski članovi Odbora za obaveštajna pitanja Predstavničkog doma prethodno su upozorili čelnike CIA, FBI i drugih službi da ne dozvole da predsednik koristi poverljive podatke kako bi opravdao, kako navode, „lažne tvrdnje o bezbjednosti izbora“.

Novi pritisak za promjenu izbornih pravila

Tramp je tokom govora ponovo pozvao Kongres da usvoji SAVE America Act, zakon kojim bi se uvele obavezne lične isprave sa fotografijom za glasanje, dokaz o američkom državljanstvu prilikom registracije birača i šira razmena biračkih podataka između saveznih država i federalnih vlasti.

On je građane pozvao da već danas kontaktiraju svoje predstavnike u Kongresu i zahtevaju usvajanje zakona.

Demokrate i organizacije koje se bave zaštitom biračkih prava smatraju da su prevare na izborima izuzetno retke i upozoravaju da bi zakon mogao da oteža glasanje milionima zakonitih birača. Istovremeno, izborni zvaničnici iz obe političke stranke upozoravaju da bi tako obimne promene bilo gotovo nemoguće sprovesti svega nekoliko mjeseci prije izbora za Kongres, piše Nova.

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