KUGLE OD LEDA PADALE SA NEBA! Ludačko nevrijeme pogodilo EVROPSKU ZEMLJU, udario GRAD VELIČINE 7 CENTIMETARA

Vatrogasci su intervenisali zbog više incidenata izazvanih nevremenom, dok su obilne padavine dovele i do lokalnih poplava, piše espreso.

Snažno nevreme praćeno gradom pogodilo je u srijedu region Ardeš na jugu Francuske, pričinivši ogromnu materijalnu štetu na vozilima, ali i na zgradama i vegetaciji.

Oluja je sredinom dana zahvatila područje oko gradova Obena, Val le Ben i Lalevad d’Ardeš, a na društvenim mrežama objavljeni su snimci grada prečnika nekoliko centimetara koji je za kratko vrijeme prekrio ulice.

Na snimcima se vidi kako ljudi u ruci drže “kugle od leda”, koje su im razbijale stakla na vozilima i kućama.

Prema izvještajima sa terena, pojedina zrna grada bila su veličine loptice, prečnika između pet i sedam centimetara.

Vatrogasci su intervenisali zbog više incidenata izazvanih nevremenom, dok su obilne padavine dovele i do lokalnih poplava.

Gradonačelnik Obenasa Žan-Romen Ribejr opisao je nevreme kao “izuzetno nasilan fenomen”, nakon što su dijelovi regiona zbog leta ostali prekriveni slojem leda i grada.

Ardeš je bio među departmanima za koje je prethodno izdato narandžasto upozorenje zbog opasnosti od jakih oluja.

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