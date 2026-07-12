Engleska na krilima Bellinghama preveslala Norvešku i otišla u polufinale!

Nakon regularnih 90 minuta pobjednika nije bilo (1:1), pa se otišlo u produžetke iz kojih je selekcija Tri lava izašla kao pobjednik!

Počelo je tvrdo i negledljivo sa obje strane. Viđena je prava uspavanka sve do 36. minute, a onda šok.

Jedan centaršut Schejldrupa vara Pickforda i lopta završava u mreži za vodstvo Norvežana!

Engleska je odgovorila u sudijskoj nadoknadi, kada je Jude Bellingham zabio za 1:1 nakon asistencije Gordona.

Nekoliko trenutaka kasnije Harry Kane je zatresao mrežu za preokret, ali je pogodak opravdano poništen zbog ofsajda. Tako se na odmor otišlo s rezultatom 1:1 nakon vrlo sadržajnog prvog dijela.

U 56. minuti, nakon kornera, Norveška dolazi do pogotka za 2:1, ali je Turpin nakon poziva iz VAR sobe gol poništio zbog Haalandovog faula u napadu.

Bilo je opasnih napada do kraja, ali bez pogodaka. Norveška je djelovala opasnije, a u jednom trenutku je prečka spašavala Engleze, kada je Ajer glavom šutirao u gužvi.Po prvi put u četvrtfinalu smo večeras gledali produžetke. Samo što se krenulo, Engleska je povela. Rodgers je šutirao, Nyland kratko odbija, a Bellingham na pravom mjestu i pogađa za 2:1,pišu Vijesti

U 100. minuti penal za Engleze, Oscar Bobb je srušio Spencea, ali je Turpin išao da provjeri i potom promijenio odluku.

Kasnije se sastaju Argentina – Švicarska, a pobjednik tog posljednjeg para četvrtfinala ide upravo na Englesku.

U drugom polufinalu sastaju se selekcije Francuske i Španije.

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