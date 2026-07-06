Retrogradni Neptun u Ovnu (od 7.7. do 12.12.2026.): Hrabrost bez iluzija i kraj lažnih bitaka

Ovnovi, osobito oni koji imaju osobne planete, podznak ili važne točke između 0° i 5° Ovna, ulaze u razdoblje snažnog preispitivanja identiteta. Vage s osobnim planetima ili podznakom u prvim stupnjevima znaka najjače će osjetiti temu odnosa. Partnerstva, brakovi, važni dogovori i bliske veze prolaze kroz provjeru idealizacije. Jarcima se mogu otvoriti stare obiteljske priče, osjećaj nepripadanja ili potreba da prekinete naslijeđeni obrazac ponašanja. Ovo nije lagan proces, ali donosi čišćenje onih unutarnjih mjesta na kojima ste naučili biti jaki prije nego što ste uopće imali pravo biti ranjivi.

Neptun 7.7.2026. kreće retrogradno na 4°25’ Ovna i vraća se do 1°37’ Ovna. Direktan hod počinje 12.12.2026., ali priča koja se otvara ovim kretanjem završava tek kada Neptun izađe iz retrogradne sjene 2.4.2027. godine. Ovo je prvi retrogradni hod Neptuna koji se u cijelosti odvija u Ovnu u novom velikom ciklusu, nakon što je ovaj planet početkom 2026. ponovno ušao u prvi znak Zodijaka.Astronomija

Neptun u Ribama godinama je radio kroz osjećaje, slutnje, kolektivnu iscrpljenost, empatiju, bijeg od stvarnosti i potrebu da se nešto idealizira. U Ovnu se mijenja način na koji njegova energija djeluje. Ovdje više nema toliko prostora za pasivno čekanje, nejasna obećanja, tuđe projekcije i unutarnje priče koje zvuče duboko, ali ne vode nikamo. Ovan traži iskren odgovor na jednostavno pitanje: za što se zaista borite?

Retrogradni Neptun u Ovnu donosi suočavanje s pogrešnom slikom o vlastitoj snazi. Netko će shvatiti da je godinama glumio hrabrost, a zapravo se bojao stati sam iza svojih odluka. Netko će vidjeti da se iscrpljivao u bitkama koje nisu njegove. Netko će prestati vjerovati u ulogu spasitelja, žrtve, borca ili mučenika jer će ta uloga postati pretijesna za život koji sada traži više istine.

Ovo razdoblje najviše dira ljude koji imaju osobne planete, podznak ili važne točke horoskopa između 0° i 5° Ovna, Raka, Vage i Jarca. Njima retrogradni Neptun otvara pitanja identiteta, odnosa, obitelji, granica i životnog pravca. Lavovi i Strijelci ovu energiju lakše koriste kroz inspiraciju, stvaralaštvo, unutarnju obnovu i hrabrije povjerenje u sebe. Blizanci i Vodenjaci dobivaju poticaj kroz ideje, kontakte i nove mentalne obrasce, dok se Ribe suočavaju s konkretnijom provjerom vlastite vrijednosti i odnosa prema sigurnosti.Biološke znanosti

Neptun u Ovnu: Ideal više ne smije ostati samo lijepa zamisao

Neptun je planet snova, duhovnosti, intuicije, mašte, suosjećanja, ali i magle, zablude, bijega i samoprijevare. Kada je izravan, često nas vodi kroz osjećaj, sliku, čežnju ili viziju. Kada se kreće retrogradno, njegova energija se okreće prema unutra. Ono što je bilo nejasno postaje teže ignorirati. Ono što smo uljepšavali počinje pokazivati stvarne obrise.

U Ovnu je to posebno snažno jer Ovan ne voli beskrajno analiziranje. On traži pokret, odluku, reakciju i osobnu odgovornost. Retrogradni Neptun u ovom znaku zato razotkriva sve oblike lažne hrabrosti. To su situacije u kojima se čovjek ponaša odlučno, a iznutra ga vodi strah. To su odnosi u kojima netko stalno govori da je slobodan, a zapravo ovisi o tuđem priznanju. To su planovi koji zvuče uzbudljivo, ali se nikada ne pretvore u stvaran potez.

U ovoj fazi mnogi će osjetiti da više ne žele trošiti energiju na dokazivanje. Borba gubi smisao ako nema stvarnu unutarnju svrhu. Ambicija postaje prazna ako se temelji na potrebi da netko drugi potvrdi vrijednost. Ljubav postaje neodrživa ako traži stalno spašavanje, čekanje i opravdavanje.

Povratak na priču koja je počela u ožujku/martu

Retrogradni put Neptuna vraća nas na stupnjeve koje je već prelazio od sredine ožujka/marta 2026. nadalje. Sve što se tada počelo buditi sada traži dublju provjeru.

Sada se ne traži brz odgovor. Iako se nalazi u Ovnu, znaku akcije, retrogradni Neptun ne traži brz potez. On najprije razotkriva što stoji iza naše želje da krenemo, borimo se ili nešto dokažemo.

On ne gura izravno u akciju, već uklanja unutarnju maglu koja je stajala iza pogrešnih poteza. Zato ovo razdoblje ne treba doživjeti kao poziv na nagle odluke. Mnogo je korisnije promatrati gdje osjećate pritisak da nešto dokažete, kome se još uvijek pokušavate svidjeti i u kojim situacijama brkate impuls s istinskom hrabrošću.

Ovan želi početak, ali Neptun traži smisao. Kada se te dvije energije spoje, nastaje pitanje koje je neugodno i oslobađajuće: krećete li naprijed zato što ste živi, budni i spremni ili zato što bježite od praznine?

Ljeto 2026. pojačava cijelu priču

Ovaj retrogradni Neptun ne događa se u izoliranom astrološkom prostoru. Kraj lipnja/juna i srpanj/jul 2026. nose vrlo snažnu promjenu ritma. Merkur je retrogradan u Raku, što vraća stare razgovore, obiteljske teme, emocionalne nesporazume i pitanja sigurnosti.

Jupiter ulazi u Lava i otvara novu vatrenu dinamiku, više želje za vidljivošću, kreativnošću, ponosom i životnom radošću. Uran u Blizancima donosi ubrzanje informacija, neočekivane ideje i promjene planova. Pluton u Vodenjaku nastavlja duboko mijenjati kolektivne strukture, društvene odnose i način na koji koristimo moć.

Sredinom srpnja/jula Uran radi sekstil s retrogradnim Neptunom. To je aspekt koji može otvoriti novu vrstu uvida. Um postaje brži, intuicija konkretnija, a promjene koje su donedavno djelovale apstraktno sada dobivaju jasniji smjer. Ljudi koji su mjesecima osjećali da nešto moraju promijeniti mogli bi napokon prepoznati što je stvarni problem.Islam

Oko 20.7. Jupiter iz Lava radi trigon s retrogradnim Neptunom u Ovnu. Taj aspekt daje više vjere, topline, kreativnosti i unutarnjeg zamaha. No istog dana Jupiter stoji nasuprot Plutonu u Vodenjaku, pa pretjerivanje, ego, borba za kontrolu i potreba za dramatičnim dokazivanjem dolaze pod snažnu provjeru. Tko ima stvarnu viziju, dobit će snagu. Tko se hrani grandioznom slikom o sebi, osjetit će koliko je ta slika nestabilna.

Neptunov sekstil s Plutonom prvi put se egzaktno aktivira 25.7.2026., a drugi egzaktni val dolazi 15.9.2026. Zato se ova priča ne završava u jednom ljetnom trenutku, već dobiva dugotrajniju dubinsku dimenziju.

To je spora, tiha i kolektivna energija koja mijenja osjećaj budućnosti. Stare iluzije o moći, pripadanju, identitetu i duhovnosti polako se rastvaraju. Ljudi će sve teže pristajati na prazne parole, lažne autoritete i ideje koje zvuče uzvišeno, a u praksi stvaraju ovisnost, strah ili pasivnost.

Hrabrost se vraća tijelu, odluci i granici

Neptun u Ovnu ne govori o nježnoj, apstraktnoj duhovnosti odvojenoj od svakodnevnog života. Ovdje se duhovni rad vidi kroz izbor. Kroz rečenicu koju napokon izgovorite. Kroz odbijanje da ponovno uđete u isti obrazac. Kroz spremnost da prestanete romantizirati nekoga tko Vam stalno oduzima mir. Kroz odluku da ne hranite sukob samo zato što se bojite tišine.

Tijekom ovog retrogradnog hoda mnogi će primijetiti koliko ih umara stalna potreba da budu jaki. Ovan nosi ratničku simboliku, ali Neptun u Ovnu razgrađuje karikaturu ratnika. Prava snaga nema uvijek glasan nastup. Ponekad se vidi u tome da ne reagirate odmah. Ponekad se vidi u tome da priznate kako nešto više nema smisla. Ponekad se vidi u odluci da ne vodite tuđu bitku.

Ovo je važno i u odnosima. Retrogradni Neptun u Ovnu razotkriva dinamiku u kojoj se privlačnost miješa s idealizacijom, a strast s projekcijom. Netko će shvatiti da ga nije vodila ljubav, već potreba da bude izabran. Netko će uvidjeti da je drugoj osobi pripisivao osobine koje ona nikada nije pokazala djelima. Netko će prepoznati da se odnos održavao na iščekivanju, obećanjima i mogućnostima, bez stvarne prisutnosti.

Ljubav

Ovan, Rak, Vaga i Jarac pod najjačim utjecajem retrogradnog Neptuna

Ovnovi, osobito oni koji imaju osobne planete, podznak ili važne točke između 0° i 5° Ovna, ulaze u razdoblje snažnog preispitivanja identiteta. Ovo je tranzit koji dira sliku o sebi, način nastupa, osobnu hrabrost i odnos prema vlastitim željama. Ako ste Ovan, ovo je vrijeme u kojem skidate maske koje ste nosili da biste djelovali sigurnije, jače ili nedodirljivije. Ne morate više dokazivati snagu kroz stalnu borbu. Važnije je znati što zaista želite i gdje Vaša energija više ne smije curiti.

Rakovi, osobito rani stupnjevi znaka, ovaj tranzit osjećaju kroz karijeru, javnu sliku, životni smjer i odnos prema odgovornosti. Moguća su pitanja o tome koliko ste sebe uložili u ulogu koja izvana izgleda ispravno, ali iznutra više nema snagu. Retrogradni Neptun traži iskrenost u ambicijama. Ako cilj više ne nosi stvarni smisao, postat će sve teže ulagati emociju u njega.

Vage s osobnim planetima ili podznakom u prvim stupnjevima znaka najjače će osjetiti temu odnosa. Partnerstva, brakovi, važni dogovori i bliske veze prolaze kroz provjeru idealizacije. Ovo je vrijeme kada se jasnije vidi tko je stvarno tu, tko traži projekciju i gdje ste možda pristajali na mir po cijenu vlastite istine. Neptun u Ovnu uči Vas da odnos ne smije tražiti gubitak osobnog glasa.

Jarci, osobito rani stupnjevi znaka, vraćaju se temeljnim pitanjima doma, obitelji, prošlosti i unutarnje sigurnosti. Mogu se otvoriti stare obiteljske priče, osjećaj nepripadanja ili potreba da prekinete naslijeđeni obrazac ponašanja. Ovo nije lagan proces, ali donosi čišćenje onih unutarnjih mjesta na kojima ste naučili biti jaki prije nego što ste uopće imali pravo biti ranjivi.

Što donosi ostalim znakovima

Bikovima retrogradni Neptun otvara područje podsvijesti, povlačenja, snova, strahova i nevidljivih obrazaca. Ovo je vrijeme u kojem tijelo i psiha jasnije pokazuju što više ne možete potiskivati. Nemojte ignorirati umor, znakove zasićenja i potrebu za tišinom. Unutarnji mir sada vrijedi više od tvrdoglavog dokazivanja da sve možete sami.

Blizanci dobivaju snažan poticaj kroz prijateljstva, zajednice, planove i buduće ciljeve. Neki ljudi iz Vašeg kruga pokazat će pravo lice. Neki snovi o budućnosti proći će reviziju. Ovo je dobro vrijeme za odvajanje stvarnih saveznika od odnosa koji postoje samo kroz naviku, društvenu sliku ili zajedničku iluziju.Biološke znanosti

Lavovima retrogradni Neptun otvara pitanja vjere, smisla, obrazovanja, putovanja i šire životne perspektive. Jupiter u Vašem znaku sredinom ljeta dodatno pojačava želju za širenjem, ali Neptun traži da se ne zanosite samo velikom idejom. Ono što birate sada mora imati unutarnju istinu, a ne samo sjajan vanjski dojam.

Djevice osjećaju ovaj tranzit kroz zajedničke resurse, dugove, intimnost, povjerenje i duboke psihološke veze. Ovo je vrijeme u kojem se jasnije vidi gdje ste nekome dali previše moći ili gdje ste se vezali za odnos kroz strah, obvezu ili nerazriješenu emocionalnu dinamiku. Neptun traži čistoću motiva i zdraviju granicu u svemu što dijelite.

Škorpioni prolaze kroz provjeru svakodnevnog ritma, rada, zdravlja, navika i odnosa prema obvezama. Ako ste predugo funkcionirali kroz iscrpljivanje, tijelo će tražiti drukčiji odnos prema energiji. Neptun u Ovnu ovdje razotkriva kaotične rutine, nejasne radne odnose i obrasce u kojima se stalno trošite na hitno, a zanemarujete bitno.

Strijelcima se otvara područje ljubavi, kreativnosti, djece, radosti i osobnog izraza. Ovo je jedan od znakova koji ovu energiju mogu doživjeti kao inspirativnu, ali samo ako ne pobjegnu u pretjeranu romantizaciju. Ljubav, talent i stvaralaštvo sada traže više iskrenosti. Ono što je autentično postaje snažnije, a ono što je hranilo ego gubi sjaj.

Vodenjaci dobivaju promjenu kroz komunikaciju, učenje, pisanje, odnose s bliskom okolinom i način razmišljanja. Ideje dolaze brzo, ali Neptun traži razliku između uvida i mentalnog kaosa. Ovo je vrijeme za finije slušanje, pažljivije riječi i odustajanje od rasprava koje služe samo dokazivanju intelektualne nadmoći.

Ribe će ovaj tranzit osjetiti kroz novac, samopoštovanje, vrijednosti i osjećaj sigurnosti. Nakon dugog razdoblja u kojem je Neptun prolazio Vašim znakom, sada se lekcija spušta u konkretniji dio života. Vrijeme je da jasnije vidite gdje rasipate energiju, talent, novac ili povjerenje. Vaša osjetljivost ostaje dar, ali sada traži čvršću strukturu.

Od kolovoza/augusta do prosinca/decembra – Test zrelosti

U kolovozu/augustu Mars iz Raka radi kvadrat s retrogradnim Neptunom u Ovnu. To je aspekt koji može donijeti umor, emocionalnu reaktivnost, nesporazume i osjećaj da netko djeluje iz povrijeđenosti, a ne iz jasnoće. Tih dana treba paziti na impulzivne odluke, pasivnu agresiju i pokušaj da se stari obiteljski obrasci riješe silom.

U rujnu/septembru Kiron se retrogradnim hodom vraća u Ovan, što dodatno otvara stare rane vezane uz hrabrost, samostalnost, tijelo, inicijativu i pravo na vlastiti put. To ne treba shvatiti kao povratak unatrag, već kao priliku da se jedna stara rana pogleda bez dramatične priče koja se oko nje godinama gradila.

Prosinac/decembar donosi važnu završnicu. Saturn se okreće direktno u Ovnu 10.12., a Neptun dva dana kasnije. To je razdoblje u kojem se san i stvarnost ponovno počinju usklađivati. Ono što je tijekom ljeta i jeseni bilo nejasno, raspršeno ili emocionalno mutno dobiva jasniji oblik. Tada postaje vidljivo što je bila prolazna inspiracija, a što novi unutarnji smjer koji zaslužuje ozbiljniji korak.

Što ovaj retrogradni Neptun traži od Vas

Retrogradni Neptun u Ovnu traži da prestanete hraniti sliku o sebi koja Vas udaljava od stvarnog života. Ako ste se skrivali iza uloge snažne osobe, vrijeme je da priznate gdje ste umorni. Ako ste se skrivali iza duhovnih objašnjenja, vrijeme je da pogledate konkretne odluke. Ako ste se skrivali iza borbe, vrijeme je da provjerite postoji li još stvaran razlog za nju.Biološke znanosti

Ovo je razdoblje u kojem intuicija jača, ali samo kada je povezana s razboritošću. Osjećaj može biti točan, no interpretacija može biti obojena strahom, željom ili starom povredom. Zato je važno ne brzati. Promatrajte ponavljanja. Slušajte tijelo. Gledajte djela. Ne pristajte na priče koje stalno traže od Vas da čekate, spašavate, dokazujete se ili šutite.

Neptun u Ovnu budi unutarnjeg ratnika, ali taj ratnik više ne ide za svakim pozivom na borbu. On bira. On zna kada treba krenuti, kada stati i kada okrenuti leđa situaciji koja se hrani njegovom energijom. U tome je najveća snaga ovog tranzita.

Od 7.7. do 12.12.2026. skidaju se slojevi zabluda oko hrabrosti, želje, identiteta i osobne moći. Ono što ostane nakon toga bit će jednostavnije, trezvenije i iskrenije. Možda manje dramatično nego što ste zamišljali, ali znatno bliže onome što zaista jeste.

Suzana Dulčić/ATMA

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