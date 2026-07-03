Evo šta je Ronaldo objavio nakon izbacivanja Hrvatske s Mundijala…

Portugal se plasirao u osminu finala Svjetskog prvenstva nakon što je sinoć u šesnaestini finala savladao Hrvatsku rezultatom 2:1.

Za Hrvatsku to znači povratak kući, dok za Cristiana Ronalda i njegovu ekipu slijedi novi izazov. U osmini finala igrat će protiv Španije, koja je bila bolja od Austrije rezultatom 3:0.

Utakmica odigrana u Torontu imala je poseban značaj za portugalsku reprezentaciju. Na današnji dan prije tačno godinu dana Portugal je ostao bez jednog od svojih prepoznatljivih članova, Dioga Jote, koji je poginuo u saobraćajnoj nesreći.

Selektor Portugala Roberto Martinez u više navrata je isticao da ekipa igra s mislima na njega i da mu posvećuje uspjehe nacionalnog tima. To je ponovio i nakon pobjede protiv Hrvatske.

Na tužan datum, ali u dobrom raspoloženju nakon trijumfa nad Hrvatskom, oglasio se i Cristiano Ronaldo na Instagramu.

Njegova objava je u samo tri sata prikupila više od šest miliona lajkova.

“Pobijedili smo za nas, Dioga i Portugal! Idemo!”, napisao je Ronaldo, koji je pogodio iz penala za izjednačenje na 1:1.

OBJAVU MOŽETE POGLEDATI NA OVOM LINKU.

Podsjećamo, Hrvatska je povela golom Ivana Perišića, Ronaldo je izjednačio, a pobjedu Portugalu u sudijskoj nadoknadi donio je Gonçalo Ramos, pišu Vijesti.

Facebook komentari