Večeras počinje spektakl osmine finala

Nakon uzbudljive grupne faze i dramatične šesnaestine finala, na Svjetskom prvenstvu nema vremena za odmor. Već večeras počinje osmina finala, a ljubitelje fudbala očekuje novi niz velikih okršaja u borbi za mjesto među osam najboljih reprezentacija svijeta.

Posebnu simboliku ima činjenica da se takmičenje nastavlja upravo 4. jula, na dan kada Sjedinjene Američke Države obilježavaju 250 godina od proglašenja nezavisnosti. Dok će širom zemlje biti organizovani vatrometi, parade i brojne svečanosti, stadioni će ponovo biti ispunjeni navijačima koji će pratiti borbu za četvrtfinale Mundijala.

Program otvaraju Kanada i Maroko u Hjustonu od 19 sati. Domaćin prvenstva želi nastaviti bajkovit put pred svojim navijačima, ali će s druge strane stajati izuzetno neugodni Marokanci, koji su već pokazali da znaju igrati velike utakmice.

Prava poslastica slijedi od 23 sata u Filadelfiji, gdje će snage odmjeriti Paragvaj i Francuska. Paragvajci su priredili jednu od najvećih senzacija prvenstva eliminacijom Njemačke nakon penala, dok Francuzi, predvođeni Kilijanom Mbapeom (Kylian Mbappé), žele potvrditi status jednog od glavnih favorita za naslov svjetskog prvaka.

Ni naredni dani neće donijeti predah. U nedjelju je na rasporedu duel Brazila i Norveške u Njujorku, dok će ponedjeljak ponuditi dva evropska derbija. Meksiko će u Meksiko Sitiju dočekati Englesku, a večernji termin rezervisan je za spektakl Portugala i Španije u Dalasu.

Osmina finala bit će zaključena u utorak utakmicama SAD – Belgija u Sijetlu, Argentina – Egipat u Atlanti te Švicarska – Kolumbija u Vankuveru.

Osmina finala

4. juli (subota)

19:00 – Kanada – Maroko (Hjuston)

23:00 – Paragvaj – Francuska (Filadelfija)

5. juli (nedjelja)

22:00 – Brazil – Norveška (Njujork)

6. juli (ponedjeljak)

02:00 – Meksiko – Engleska (Meksiko Siti)

21:00 – Portugal – Španija (Dalas)

7. juli (utorak)

02:00 – SAD – Belgija (Sijetl)

18:00 – Argentina – Egipat (Atlanta)

22:00 – Švicarska – Kolumbija (Vankuver)

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