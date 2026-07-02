Edin Džeko kratko odgovorio na pitanje o završetku reprezentativne karijere

Istakao je da je naš tim dao sve od sebe i da moramo biti ponosni na Zmajeve.

“Nemam neki poseban komentar. Dali smo sve od sebe, nažalost idemo kući. Ali moramo biti ponosni na sve što smo napravili ovdje.”

Džeko je prokomentarisao i konstataciju da su stvari za naš tim krenule nizbrdo nakon drugog primljenog gola.

“Pa nisu stvari nisu krenule nizbrdo odmah, ali to na kraju jeste bio presudan trenutak. Taj drugi gol nismo smjeli primiti. Iako smo poslije njihovog crvenog kartona imali dominaciju na terenu, taj gol nas je jednostavno ‘pokosio’ i to je to.”

Džeko se osvrnuo i na navijače.

“Nema tu neke posebne poruke, ja to uvijek govorim hvala im za sve. Mislim da su oni ponosni na nas, baš onoliko koliko smo i mi ponosni na njih.“

Na kraju je kratko odgovorio na pitanje da o nastavku karijere u reprezentaciji.

“Otom potom, vidjet ćemo.”

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