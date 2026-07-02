Osim kritikuje Zmajeve: Zašto nismo napali sa igračem više?

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine zaustavljena je u šesnaestini finala Svjetskog prvenstva.

Bolji od Zmajeva u ovoj rundi bili su Amerikanci koji su slavili sa 2:0 pogocima Balogouna i Tilmana.

Svoje viđenje ove utakmice iznio je trofejni stučnjak Amar Osim koji smatra kako je ovo maksimum selekcije Sergeja Barbareza.

“Nema tu nekih posebnih komentara. Ljudi su bolji od tebe otprilike za ovoliko koliko je rezultat pokazao. Bolji su u svim segmentima. Više trče, bolje znaju s loptom i imaju bolje igrače. Nemaš tu što puno pametovati”, rekao je Osim.

Osim smatra da je stručni štab BiH izabrao logičan pristup. Protiv SAD-a, kaže, BiH nije mogla ući u otvorenu razmjenu.

“Stručni štab odredio je taktiku u skladu s razmišljanjem koje je, po meni, ispravno. Šta ćeš? Bolji su ljudi. Da uđeš u neki fajt, u neku trku, mrtav si. Zato igraš čekajući, znaš da vrijeme možda radi za tebe, nadaš se da će oni negdje pogriješiti, da možeš nešto iz prekida ili neke situacije”.

BiH je, prema njegovu mišljenju, pokušala napraviti ono što jedino može protiv jačih reprezentacija: ostati kompaktna, usporiti ritam i čekati trenutak.

“Kad imaš deset igrača ispred lopte, nije to lako probiti. Treba zadnji pas, predzadnji pas, treba dva-tri dobra poteza zaredom da nekoga izbaciš. Ideja je bila dogurati do 60. minute, da oni možda postanu nervozniji, da počnu nešto izmišljati. To je bila šansa. Ali u otvorenoj igri bilo bi jako teško”, dodaje.

Osim ne smatra da je BiH podbacila. Dapače, misli da je odigrala u skladu s realnim mogućnostima.

“Nisam ni sekunde razočaran jer znam koliko možemo. Protiv ekipa koje su bolje od nas ovo je otprilike jedini način da igraš i da se nadaš da će te malo ići. Danas nas nije išlo u tom smislu”, napominje.

Ključni trenutak utakmice dogodio se pola sata prije kraja, kada je SAD ostao s igračem manje. Na papiru, BiH je tada dobila šansu za potpuni zaokret. U stvarnosti, kaže Osim, to nije tako jednostavno.

“Nije se lako prebaciti iz moda u kojem si 90 posto vremena okrenut čuvanju svog gola. Sve što si radio bilo je podređeno tome da ne dođeš u problem, da dobiješ na vremenu, da usporiš ritam. I onda odjednom imaš igrača više. U redu, ali što sad? Ne možeš samo pritisnuti dugme i početi igrati potpuno drugačije”, dodadje.

SAD se nakon crvenog kartona povukao, a BiH nije imala dovoljno kvalitete da probije organiziranu odbranu.

“Oni se spuste i opet ih treba probiti. Već si se malo umorio, oni nisu naivni. Centriraš, oni izbiju. Imaš dva-tri šuta iz daljine, ali mi nismo ekipa koja će sada, samo zato što ima inicijativu, napraviti nešto veliko. Pokušao si, ali ne možeš. Nemaš kvalitetu za to. Očekuješ li da ćemo mi nekome napraviti pet velikih šansi u pola sata? Nećemo. Ljudi se brane, malo zadržavaju, opet ti uspiju zaprijetiti. Realno, prije bi oni zabili gol nego mi”.

Da imamo četiri-pet pravih ofanzivnih igrača, ne bismo igrali ovako

Za Osima je razlog vrlo jednostavan: BiH ne igra oprezno zato što to zvuči lijepo, nego zato što nema dovoljno napadačke kvalitete za otvoreniji nogomet protiv jačih suparnika.

“Šta ako imaš igrača više? Treba zabiti gol. A da bi zabio, trebaš imati kvalitetu. Da je imamo, ne bismo igrali ovako. Da imaš četiri-pet pravih ofanzivnih igrača koji mogu svakoga ugroziti, možda bi igrao neke dijelove utakmice ofanzivnije. Ali ja to ne vidim”.

Posebno je istaknuo da je BiH završila utakmicu s izmiješanom ekipom, nakon promjena koje su bile pokušaj da se nešto izvuče.

“Pogledaj kako smo završili utakmicu. To su igrači koji vjerovatno nisu nikad zajedno igrali. I što sada očekivati? Da naprave četiri, pet, šest velikih akcija protiv ozbiljne ekipe? Nije to baš tako. Treba nešto uhodati, nešto znati.’

SAD je, dodaje, vrlo dobro znao što treba spriječiti.

“Jesu li oni loši? Nisu. Ozbiljni su. Ne griješe puno. Znali su što trebaju spriječiti kod nas i respektirali su nas. A kad nas respektiraš, mi smo, blago rečeno, bezopasni. Nismo posebno opasni osim iz prekida, tranzicije ili neke njihove pogreške. Oni to nisu radili i zato nismo imali situacije”.

Osim smatra da se iz ove utakmice još jednom vidjelo zašto BiH igra na način na koji igra. Obrana s puno igrača iza lopte nije slučajnost, nego nužnost.

“Nismo slučajno uvijek s puno igrača u pozadini. Čim nas je manje, skloni smo greškama. Muharemović je mlad, dobar igrač, ali ovo je Svjetsko prvenstvo i preko puta su pravi igrači. Naša snaga u odbrani je u zajedništvu i brojnosti, a ne u individualnoj kvaliteti”.

Zato, kaže, BiH protiv jačih reprezentacija mora biti strpljiva i pasivnija.

“Stisneš se pozadi, držiš, čekaš prekid, čekaš skok, čekaš da se nešto otvori. Protiv Katara možeš ući s više rizika jer te neće kazniti na isti način. Ali protiv boljih ekipa mislim da je ovaj pristup ispravan”.

Osim podsjeća da takav nogomet nije zabranjen, posebno na Svjetskom prvenstvu.

“Svjetsko prvenstvo je. Ideš na rezultat. Braniti se nije zabranjeno. Mnoge ekipe tako igraju. Pogledaj Paragvaj, pa Kongo je skoro tako izbacio Englesku. Ono što smo mi napravili je golema stvar.’

Iako je BiH ispala, Osim smatra da turnir treba pamtiti kao veliki uspjeh. Plasman u nokaut-fazu, priča koja se stvorila oko reprezentacije i način na koji je BiH predstavljena u svijetu za njega su važniji od samog poraza od SAD-a.

“Apsolutno nikoga ne treba biti stid. Ludo su se borili, neke stvari se nisu poklopile i to je to. Dali su sve od sebe, nisu se obrukali, nisu se ružno ponašali. Domaćini su ispoštovali nas, mi smo ispoštovali njih. Pokazali smo svoju državu u lijepom svjetlu”.

Za kraj je naglasio ono što smatra najvažnijim.

“O nama se pričalo mjesec dana. Nebitno je je li to zato što smo mali, zato što imamo navijače ili zato što smo bili iznenađenje. Pričalo se o nama pozitivno, a mi nemamo puno takvih prilika. Ovo što se dogodilo zadnjih mjesec dana je nešto pozitivno i to ne treba zaboraviti. To treba pamtiti”, zaključio je Osim za hrvatski Tportal.

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