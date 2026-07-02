Nagla promjena vremena u BiH: Kiša i pad temperatura donijeli osvježenje, evo kada se vraća sunce

Kiša, pljuskovi i osjetno niže temperature obilježili su početak dana u većem dijelu zemlje, a meteorolozi su objavili i kakvo nas vrijeme očekuje do kraja sedmice.

Jutros u Bosni i Hercegovini preovladava pretežno oblačno vrijeme praćeno kišom i lokalnim pljuskovima. Prema mjerenjima u 8 sati, temperatura zraka iznosila je 19 stepeni u Banjoj Luci, Sarajevu i Prijedoru, 20 u Doboju, 21 u Bijeljini, dok je u Trebinju izmjereno 22 stepena.

Prema prognozi Federalnog hidrometeorološkog zavoda, tokom dana zadržat će se pretežno oblačno vrijeme sa slabom kišom ili lokalnim pljuskovima. Vjetar će biti slab do umjeren, sjevernog i sjeverozapadnog smjera, dok će se dnevne temperature kretati između 20 i 26 stepeni, a na jugu zemlje do 32 stepena.

Biometeorološke prilike postepeno će se popravljati tokom dana, posebno u Krajini, jugozapadnoj Bosni i dijelu zapadne Hercegovine. Zahvaljujući svježijem zraku, tegobe kod hroničnih bolesnika i meteoropata trebale bi biti manje izražene, iako bi povremeni pljuskovi mogli nakratko pokvariti ugođaj.

Već od petka očekuje se stabilizacija vremena. U većem dijelu zemlje bit će umjereno oblačno, dok su kratkotrajni pljuskovi mogući samo u istočnim krajevima. Dnevna temperatura porast će na 26 do 32 stepena.

Za vikend meteorolozi najavljuju pretežno sunčano i ugodno vrijeme. U subotu i nedjelju očekuje se mnogo više sunca, uz jutarnje temperature od 9 do 15 stepeni u Bosni, odnosno do 21 stepen na jugu, dok će dnevne vrijednosti uglavnom iznositi između 25 i 33 stepena.

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