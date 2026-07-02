Svakodnevno ispijanje kafe povezano s manje masnoća u jetri

Zbog toga nisu poznati ni dodatni zdravstveni efekti iz naslova članka, iako se najavljuje šest razloga zbog kojih je kafa dobra za zdravlje. U dostupnom izvodu izdvojen je samo podatak da je svakodnevna konzumacija kafe povezana s manjom količinom masti u jetri.

Vaša dnevna šoljica kafe može smanjiti rizik od bolesti jetre ili raka jetre, otkrila je nova velika studija čak i ako pijete pet ili više šoljica dnevno.

Nalazi se zasnivaju na više od 354.000 učesnika koje su istraživači pratili više od deset godina, prema studiji objavljenoj u srijedu u časopisu Clinical Gastroenterology and Hepatology.

“Ovo su vjerovatno najopsežniji dugoročni podaci o praćenju utjecaja kafe. Vidimo da korist kafe za jetru vjerovatno ne potiče od kofeina, jer sličnu korist vidimo kod osoba koje piju bez kofeina. Dakle, čini se da je to više povezano s antioksidativnim efektom kafe”, rekao je prvi autor studije dr. Hyunseok Kim, hepatolog za transplantaciju u Medicinskom centru Cedars-Sinai u Los Angelesu.

U studiji, istraživači su mjerili bolest jetre prema broju slučajeva ciroze – trajnog ožiljavanja i oštećenja jetre koji mogu biti rezultat nekoliko dugotrajnih bolesti jetre, uključujući masnu bolest jetre, virusni hepatitis, bolesti jetre povezane s alkoholom i druge, posebno kada se ne liječe. Ciroza pogađa više od 58 miliona ljudi širom svijeta, a godišnje ubija skoro 1,5 miliona ljudi širom svijeta.

Hepatocelularni karcinom, vrsta raka jetre koju su autori mjerili, najčešći je rak jetre, sa gotovo 685.000 slučajeva i više od 597.000 smrtnih slučajeva koji se javljaju širom svijeta svake godine.

Istraživači su otkrili da se potencijalni zaštitni učinak kafe generalno povećavao što su učesnici pili više: Jedna do dvije šoljice dnevno bile su povezane sa 20 posto manjim rizikom od ciroze, 24 posto manjim rizikom od raka jetre i 31 posto nižom vjerovatnoćom smrti povezane s jetrom. Tri do četiri šoljice dnevno bile su povezane sa 35 posto manjim rizikom od ciroze i raka jetre i 41 posto manjom vjerovatnoćom smrti povezane sa jetrom. Pet ili više šoljica bilo je povezano sa 32 posto manjim rizikom od ciroze, 47 posto smanjenjem rizika od raka jetre i 42 posto nižom vjerovatnoćom smrti povezane sa jetrom.

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