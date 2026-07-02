Evo koliko je BiH zaradila na Svjetskom prvenstvu: Cifra iznenadila mnoge…

Fudbalska reprezentacija Bosne i Hercegovine završila je svoj historijski nastup na Svjetskom prvenstvu u šesnaestini finala, gdje je poražena rezultatom 2:0 od domaće selekcije SAD. Iako je takmičenje završeno ranije nego što se priželjkivalo, reprezentacija se vraća s vrijednim sportskim i finansijskim učinkom.

FIFA je za ovogodišnji turnir osigurala ukupni nagradni fond od 871 milion dolara, a dio tog iznosa pripao je i Bosni i Hercegovini.

Samo učešće na Svjetskom prvenstvu donijelo je bh. timu 12,5 miliona dolara, uključujući i 2,5 miliona namijenjenih pripremama za turnir.

Plasman u nokaut fazu dodatno je povećao ukupnu zaradu. Ulaskom među 32 najbolje reprezentacije, Bosna i Hercegovina je ostvarila dodatnih 11 miliona dolara, koliko se isplaćuje selekcijama koje završe takmičenje u šesnaestini finala.

Ukupna zarada Fudbalskog saveza Bosne i Hercegovine tako iznosi oko 23,5 miliona dolara.

Očekuje se da će sredstva biti uplaćena na račun Saveza, nakon čega će dio biti raspodijeljen igračima i stručnom štabu, dok će preostali iznos biti usmjeren na razvoj fudbala i unapređenje infrastrukture u zemlji, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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