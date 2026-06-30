Influenser osuo paljbu po Jakovu i Džejli: “Bila je godinu dana u vezi sa Bojanom Cvjetićaninom”

“Mene ova ljubavna veza uopće nije iznenadila. Najmanje me iznenadio Jakovov potez, koji mi je uvijek djelovao kao lisica, proračunao svaki potez. Družiš se s Bojanom, a onda tajno osvojiš njegovu djevojku. Ovo je izvan svih pravila. Nikad neću razumjeti pompu koju Jakov stvara među slušateljima”, napisao je Repić na Instagramu, prenosi Klix.ba.

Dodao je da je Bojana Cvjetićanina upoznao prije više od deset godina i opisao ga kao divnog mladića. Influenser također tvrdi da su Džejla i Bojan bili godinu dana u vezi.

“Za to vrijeme, Jakov se družio s Bojanom, zajedno su pravili muziku, a on mu je pomagao s pjesmama”, napisao je i dodao da je najuznemirujuća stvar u cijeloj priči licemjerje.

“Ne volim ljude koji su spremni da budu prijatelji s tobom, rade s tobom, idu u tvoju kuću, dok pokušavaju da osvoje tvoju djevojku”, naveo je. Na kraju je uputio poruku Bojanu:

“Dragi Bojane, neka ti ovo bude lekcija za dalje. Ne mogu ti svi biti prijatelji i ne puštaj svakoga u svoj dom, ali možeš mu biti zahvalan što je na vrijeme izbacio nelojalnu ženu iz tvog života”.

Bojan je sa svojim bendom Joker Out bio gost na Jakovovom koncertu u Ljubljani. Aleksandar je za Slovenske novice rekao da je Džejla bila na posljednjem koncertu Joker Outa u Ljubljani, a da je nekoliko dana nakon toga bila na brodu s Jakovom.

Podsjećamo, Jakov je nedavno na Instagramu objavio snimak na kojem ga ljubi djevojka, a mnogi fanovi smatraju da je riječ o Džejli. Snimak je ubrzo obrisao sa svog profila. Oni se još uvijek nisu oglasili povodom navoda da su u vezi.

“Za to vrijeme, Jakov se družio s Bojanom, zajedno su pravili muziku, a on mu je pomagao s pjesmama”, napisao je i dodao da je najuznemirujuća stvar u cijeloj priči licemjerje.

“Ne volim ljude koji su spremni da budu prijatelji s tobom, rade s tobom, idu u tvoju kuću, dok pokušavaju da osvoje tvoju djevojku”, naveo je. Na kraju je uputio poruku Bojanu:

“Dragi Bojane, neka ti ovo bude lekcija za dalje. Ne mogu ti svi biti prijatelji i ne puštaj svakoga u svoj dom, ali možeš mu biti zahvalan što je na vrijeme izbacio nelojalnu ženu iz tvog života”.

Bojan je sa svojim bendom Joker Out bio gost na Jakovovom koncertu u Ljubljani. Aleksandar je za Slovenske novice rekao da je Džejla bila na posljednjem koncertu Joker Outa u Ljubljani, a da je nekoliko dana nakon toga bila na brodu s Jakovom.

Podsjećamo, Jakov je nedavno na Instagramu objavio snimak na kojem ga ljubi djevojka, a mnogi fanovi smatraju da je riječ o Džejli. Snimak je ubrzo obrisao sa svog profila. Oni se još uvijek nisu oglasili povodom navoda da su u vezi.

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