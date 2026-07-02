Vasilj: Razočarenje je veliko, ali trebamo biti ponosni…

U šesnaestini finala Svjetskog prvenstva u fudbalu između Bosne i Hercegovine i SAD (2:0), golman Nikola Vasilj pojavio se u mix-zoni sa vidljivim tragovima udarca ispod oka i otokom.

Vasilj je pojasnio da je u prvom poluvremenu dobio udarac koljenom, ali da povreda nije ozbiljnije prirode i da nema preloma, već samo oteklinu.

“U prvom poluvremenu dobio sam udarac koljenom, ništa nije slomljeno, samo je oteklina”, otkrio je.

Uprkos bolu, ostao je na terenu do kraja meča, ali je i preuzeo dio odgovornosti za jedan od primljenih pogodaka, ističući da je loše ispucavanje dovelo do situacije koju je protivnik iskoristio.

“Primili smo prvi gol u najgorem mogućem trenutku nakon mog ne baš najboljeg ispucavanja, a oni su dovoljno kvaliteteni da to kazne s dva ili tri dodavanja”, kazao je Vasilj.

Nakon što je Folarin Balogun isključen u 64. minuti, bh. tim je imao brojčanu prednost, ali nije uspio probiti organizovanu odbranu domaće selekcije.

“Nije ih bilo lako probiti, razočaranje je veliko jer smo bili u dobroj situaciji, ali detalji su presudili. Mislim da smo bili dostojan protivnik, imali smo svoje prilike… Kada pogledamo širu sliku, trebamo biti ponosni,” dodao je Vasilj.

Vasilj je nakon susreta naglasio da je razočaranje veliko, posebno zbog propuštene prilike, ali i da je ekipa imala svoje šanse te da je u pojedinim segmentima bila ravnopravan protivnik.

Ipak, istakao je da, kada se sve sagleda, reprezentacija može biti ponosna na svoj nastup i historijski rezultat na turniru, pišu Vijesti.

(24sata.info)

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