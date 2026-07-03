Oglasio se i kapiten: Ponosno smo nosili grb BiH!

Najiskusniji i najpoznatiji bh. fudbaler oglasio se na društvenim mrežama, te poručio da mu je bila čast predstavljati BiH na Svjetskom prvenstvu.Mjesec dana smo živjeli jedan san. Predstavljati Bosnu i Hercegovinu na Svjetskom prvenstvu bila je čast koju ćemo zauvijek nositi sa sobom”, započeo je Džeko, pa nastavio,pišu Vijesti

“Ostvarili smo historijski uspjeh, prošli grupnu fazu i pokazali da se rad, zajedništvo i disciplina uvijek isplate. Danas se vraćamo kući nakon poraza, ali uzdignute glave i ponosni na sve što smo zajedno uspjeli napraviti. Hvala svima koji su bili dio ovog prelijepog putovanja, a posebno HVALA svim navijačima koji su bili uz nas, bilo na tribinama ili pored malih ekrana. Vaša podrška nam je davala dodatnu snagu u svakom trenutku”.

“Ponosno smo nosili grb Bosne i Hercegovine i dali svoj maksimum”, zaključio je naš napadač i kapiten.

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