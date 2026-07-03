Bosanac se prerušio u policajca pa ubio čovjeka u Hrvatskoj

Prema optužnici, zločin se dogodio 1. novembra 2019. godine, kada su se osumnjičeni dovezli do kuće žrtve i lažno predstavili kao policijski službenici. Nakon što su ušli u kuću, od muškarca su zahtijevali novac, pri čemu su ga neprestano tukli po glavi i tijelu.

Pod pritiskom i usljed brutalnog nasilja, žrtva im je predala oko 600.000 kuna, što je približno 87.000 eura. Napadači su potom pobjegli u nepoznatom pravcu, ostavivši teško povrijeđenog muškarca s višestrukim povredama glave i trupa,pišu Vijesti

Kako prenose hrvatski mediji, žrtva, Stjepan H., živjela je sama u porodičnoj kući nakon smrti roditelja. Policija je o slučaju javnost obavijestila tri dana nakon napada, kada je zaprimila prijavu hospitalizovanog muškarca koji je ispričao da su ga nepoznate osobe nakon provale u kuću opljačkale i teško pretukle.

Tužilaštvo je protiv 45-godišnjeg državljanina Bosne i Hercegovine podiglo optužnicu te predložilo oduzimanje protivpravno stečene imovinske koristi, dok se za preostalom trojicom osumnjičenih još uvijek intenzivno traga.

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