“Ćiro” se vratio u Derventu nakon 58 godina

Nakon 58 godina, legendarni “Ćiro” ponovo je stigao u Derventu.

Uskotračna lokomotiva, koja je posljednji put kroz grad prošla 1968. godine, uspješno je postavljena na prostoru nekadašnje Prve direkcije željeznica Bosne i Hercegovine, gdje će biti centralni dio budućeg kompleksa posvećenog bogatoj željezničkoj historiji grada.

Postavljanje lokomotive privuklo je pažnju brojnih Dervenćana, koji su pratili njen dolazak i precizno spuštanje na šine, bilježeći trenutak povratka simbola jednog vremena fotoaparatima i mobilnim telefonima.

Za mnoge starije građane ovo je bio emotivan prizor i podsjećanje na period kada je uskotračna pruga određivala ritam života u Derventi. Mlađe generacije će, s druge strane, kroz ovaj projekat imati priliku upoznati dio historije po kojem je grad bio prepoznatljiv.

Gradonačelnik Dervente Igor Žunić rekao je da je postavljanje lokomotive tek početak projekta kojim će ovaj prostor dobiti potpuno novi sadržaj.

“Projekat se nastavlja uređenjem cijelog prostora u odgovarajućem ambijentu, koji će uključivati i peron kao podsjetnik na taj period. U suštini, bit će to Muzej derventske željeznice na otvorenom”, rekao je Žunić.

Lokomotiva je postavljena na mjestu nekadašnje Prve direkcije željeznica Bosne i Hercegovine, osnovane u Derventi 10. septembra 1878. godine, piše Derventa Cafe, pišu Vijesti.

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