Fudbal

Loše vijesti za Hrvatsku. Paragvaj i Australija remizirali

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Objavljeno prije 1 sat

Odigrane su posljednje utakmice u grupi D. Paragvaj i Australija remizirali su 0:0 i tako završili grupu s četiri boda – Australija će biti druga zbog bolje gol razlike, dok će Paragvaj ići među najbolje trećeplasirane.

To su loše vijesti za Hrvatsku zato što se još jedna ekipa pridružila krugu trećeplasiranih koji će nastaviti s četiri boda. Sve su veće šanse kako će Hrvatskoj trebati bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu.

Utakmica između Paragvaja i Australije ponudila je vrlo malo uzbuđenja. Australija je na početku imala inicijativu i veći posjed lopte, ali bez konkretnih prijetnji po gol. Obje ekipe bile su primarno usredotočene na odbranu, a prvi ozbiljniji pokušaj viđen je tek u 36. minuti kada je golman Paragvaja Gill odbranio udarac Vosa iz daljine,pišu Vijesti

Ništa se značajnije nije promijenilo ni u nastavku. Igra se uglavnom svodila na individualne bljeskove, poput pokušaja Irankunde za Australiju ili Encisa za Paragvaj, no bez preciznosti u završnici.

Najveću priliku na utakmici propustila je Australija u 83. minuti. Jordan Bos iskoristio je pogrešku odbrane i sjurio se sam prema golu, ali je u duelu s defanzivcem izgubio ravnotežu i nije uspio uputiti kvalitetan udarac. Paragvaj je zaprijetio u sudijskoj nadoknadi preko Maurizija, no njegov je udarac bio preslab, pa je susret završen bez pogodaka.


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