Loše vijesti za Hrvatsku. Paragvaj i Australija remizirali

To su loše vijesti za Hrvatsku zato što se još jedna ekipa pridružila krugu trećeplasiranih koji će nastaviti s četiri boda. Sve su veće šanse kako će Hrvatskoj trebati bod protiv Gane kako bi osigurala plasman u nokaut-fazu.

Utakmica između Paragvaja i Australije ponudila je vrlo malo uzbuđenja. Australija je na početku imala inicijativu i veći posjed lopte, ali bez konkretnih prijetnji po gol. Obje ekipe bile su primarno usredotočene na odbranu, a prvi ozbiljniji pokušaj viđen je tek u 36. minuti kada je golman Paragvaja Gill odbranio udarac Vosa iz daljine,pišu Vijesti

Ništa se značajnije nije promijenilo ni u nastavku. Igra se uglavnom svodila na individualne bljeskove, poput pokušaja Irankunde za Australiju ili Encisa za Paragvaj, no bez preciznosti u završnici.

Najveću priliku na utakmici propustila je Australija u 83. minuti. Jordan Bos iskoristio je pogrešku odbrane i sjurio se sam prema golu, ali je u duelu s defanzivcem izgubio ravnotežu i nije uspio uputiti kvalitetan udarac. Paragvaj je zaprijetio u sudijskoj nadoknadi preko Maurizija, no njegov je udarac bio preslab, pa je susret završen bez pogodaka.

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