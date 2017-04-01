Ovo je Džekina poruka naciji: Kapiten je ovako reagovao nakon rušenja Katara!

Zmajevi su od samog starta nametnuli svoj ritam, a sjajna igra krunisana je već u 29. minuti kada je majstorski pogodio Kerim Alajbegović za 1:0. Samo pet minuta kasnije, pritisak našeg tima urodio je plodom – Blake postiže autogol za velikih 2:0.

Pred sam kraj prvog dijela, kapiten Edin Džeko našao se u stopostotnoj šansi, ali je stativa spriječila potpuni potop Katrana. Kazna za promašaj stigla je u sudijskoj nadoknadi prvog poluvremena, kada Katar uspijeva smanjiti na 2:1 i unijeti rezultatsku neizvjesnost.

Rezervista Mahmić ponovo heroj, Džeko ućutkao kritičare

Sve dileme oko pobjednika riješene su u 81. minuti. Ponovo je blistao Ermin Mahmić, “džoker” sa klupe koji je pogodio i u prethodnom meču protiv Švicarske. Mahmić je postavio konačnih 3:1 i pokrenuo veliko slavlje naših navijača.

Odmah nakon utakmice, javnosti se putem društvenih mreža obratio i kapiten Edin Džeko. Njegova emotivna, ali i direktna poruka brzo se proširila internetom:

Hvala onima koji su vjerovali. Idemo dalje. Volim te Bosno i Hercegovino, poručio je Dijamant.

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