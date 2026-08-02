Muzika

Kakva emocija: Cijeli stadion uglas zapjevao “Sve je laž”

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Objavljeno prije 1 sat

Sarajevski stadion večeras je još jednom postao mjesto zajedničkog pjevanja, emocija i uspomena

Treća koncertna noć Dine Merlina na stadionu Koševo u Sarajevu donosi nezaboravne prizore i emocije među publikom. Hiljade posjetilaca u jednom trenutku zapjevalo je uglas veliki hit “Sve je laž”, stvarajući atmosferu koja je oduševila sve prisutne.

Glasovi publike i muzika s bine spojili su se u jedinstven trenutak, a snimci sa stadiona pokazuju koliko su Merlinove pjesme i dalje snažno povezane s generacijama njegovih fanova.Sarajevski stadion večeras je još jednom postao mjesto zajedničkog pjevanja, emocija i uspomena za brojne posjetioce koji su došli na završnicu velikog muzičkog spektakla,pise Avaz


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